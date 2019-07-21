更多編輯台推薦新聞：
早安世界》熱浪來襲 紐約華府氣溫恐飆破38度 法國上修最高溫紀錄
早報

早安世界》熱浪來襲 紐約華府氣溫恐飆破38度 法國上修最高溫紀錄

一週大事／京都動畫大火增至34死、世衛示警伊波拉疫情
一週大事

一週大事／京都動畫大火增至34死、世衛示警伊波拉疫情

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
專題／雨夜酒駕撞死大學生兄妹 受刑人5043在鐵窗裡的悔恨
首頁 / 生活

藍田書院辦中醫義診 長輩多問這些病痛

最新更新：2019/07/21 13:16
南投藍田書院21日在南投市公所辦理中醫義診，由於求診患者多是長輩，問題多為腰痛、腳痛、高血壓等，皆由中醫師親切把脈診斷病因。（南投市公所提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　108年7月21日
南投藍田書院21日在南投市公所辦理中醫義診，由於求診患者多是長輩，問題多為腰痛、腳痛、高血壓等，皆由中醫師親切把脈診斷病因。（南投市公所提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　108年7月21日

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投市藍田書院今天在南投市公所辦理中醫義診，並提供血壓測量、針灸、經絡按摩等服務，由於求診患者多是長輩，問題多為腰痛、腳痛、高血壓等，可說都是老人常見身體病痛。

南投市藍田書院濟化堂逢60週年堂慶，今天與南投市公所舉辦中醫擴大義診活動，邀請智全中醫診所、坤融中醫診所為南投市民健康把關，一上午吸引逾50名市民到場，由於報名看診多是銀髮長輩，多數詢問腰痛、腳痛、高血壓等問題，由中醫師親切把脈診斷病因。

南投市長宋懷琳說，濟化堂逢60週年慶，舉辦許多有意義活動回饋南投市民，今天除在市公所中庭辦理中醫義診，在南投國小也有寫生比賽；藍田書院設立獎助學金、救助金，長期鼓勵學子求學及照顧弱勢，將愛傳到社會每個角落，相信如此熱忱能使愛心持續傳遞。

藍田書院主委蕭煥奎表示，藍田書院長期造福地方，盼透過這次關懷義診，以知恩、感恩、報恩的心回饋社會，今天中醫義診提供血壓測量、看診、針灸、經絡舒壓按摩等服務，並關懷長輩身心狀況。

藍田書院俗稱文昌祠或孔子廟，與草屯鎮登瀛書院、集集鎮明新書院並列南投縣三大古蹟書院，也是南投縣定古蹟，藍田書院致力發揚傳統文化、社會慈善；院方表示，由於長輩多認為中醫較溫和、可強化身體機能，因此書院邀中醫師義診，9月1日還有1場。（編輯：陳俊碩）1080721

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報