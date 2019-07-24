日抽140根菸 老菸槍患急性心肌梗塞

（中央社記者趙麗妍台中24日電）66歲謝姓男子13歲開始抽菸，曾日抽140多根菸，菸癮越抽越大，6年前胸口突然悶痛決心戒菸，未料戒菸後胸口還是痛，就醫發現是急性心肌梗塞，術後定期回診追蹤。

衛福部豐原醫院今天表示，謝男國小畢業後到工地當翻砂學徒，他說當時只要有人給菸就會抽，漸漸地工作上只要不順，菸就會一根一根往嘴裡塞，曾經想要戒菸但沒成功，菸癮反而越來越大，曾1天抽上7包菸。

6年前，謝男胸口出現悶痛，他再次下定決心戒菸，他將自已關在房內，任何朋友到家裡拜訪都拒絕，徹底閉關戒菸，期間還因菸癮發作，他受不了撞牆，咬嘴唇、舌頭都咬到流血，終於成功戒菸。

戒菸後，他的胸口還是悶痛，就醫檢查發現罹患急性心肌梗塞。

豐原醫院心臟內科醫師程建銘表示，菸裡高達90項是致癌物質，尤其是裡頭的尼古丁更會造成血管長期阻塞及血管收縮引發心肌梗塞情形，即便戒菸，但已經長期累積在體內的致癌物質還是無法完全擺脫。

謝姓男子接受手術，醫療團隊在他的心臟做了支架和血管整形術，將右邊阻塞的冠狀動脈打通，救回一命，術後，醫師強烈要求謝男持續戒菸。

程建銘指出，剛做完心肌梗塞手術的患者，血管仍處於發炎狀態，此時再抽菸，不僅會刺激血管發炎，更會造成血管收縮，導致原本阻塞血管繼續塞住，或是出現新的血管阻塞位置。戒菸成功的謝男，現在定期回診追蹤。（編輯：管中維）1080724

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