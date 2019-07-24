推動獨木舟海洋教育有成 張祖德獲師鐸獎

國立馬公高中教師張祖德（左）出身台北，卻在澎湖致力推廣在地海洋文化教育課程，規劃獨木舟等多元選修課程，培訓學生水域自救並在操舟技巧成熟後，迎向海洋，讓海島子民找回親水本能與自信，獲今年度師鐸獎肯定。（馬公高中提供）中央社 108年7月24日

（中央社澎湖縣24日電）國立馬公高中教師張祖德10年來致力推廣澎湖在地海洋文化教育課程，讓海島學子深入瞭解這塊生長的島嶼，找回海島子民親水的本能與自信，今年榮獲教育部的師鐸獎最高殊榮。

來自台北的張祖德因在澎湖服役時，受派擔任弱勢學生營隊輔導工作，而與澎湖結緣，深切感受離島資源缺乏，也發現比起自己成長的台北都會地區應該更有教育著力之處，毅然決然報考成為澎湖教師。

張祖德表示，民國85年開始教職生涯，當時分發在澎湖西嶼鄉擔任歷史老師，多年前才轉調至馬公高中任教，在初任澎湖教師時，驚訝發現澎湖孩子大多怕水、恐水、不敢接近海洋，因此在本科的教學外，在校長黃肇國的支持下，規劃獨木舟等多元的選修課程訓練，培訓學生水域自救與熟練操舟技巧成熟後，迎向海洋，讓海島子民找回親水的本能與自信。

張祖德指出，獨木舟戶外水域教育，對馬公高中也是無經驗可循，只能邊做邊學，從無到有，一開始，沒有裝備、沒有上課教室、沒有下水地點、更沒有授課師資，只好透過高中優質化來爭取經費購買獨木舟等，天氣允大只有利用室內泳池來進行講解操作等課程，天氣海象穩定再進行種種操槳、救援的訓練。

他說，現在學校的獨木舟課程，都可進行跨島行程，讓師生感到很有成就感，目前每學年的獨木舟課程已成為學校的特色。

張祖德在教學之餘，全力的推動海洋教育，馬公高中還成立了一個海洋教師社群，發展出海洋特色課程，學生可選修「獨木舟運動理論與實務」，有2學分的多元選修課程，目前都是班班客滿，展現出學習的成果。

張祖德長期投入澎湖學生海洋教育推廣教育，自98年至今，擔任教育部海洋教育資源中心種子教師，出版海洋教材供全國中等學校參考，並協辦海洋文學體驗營，並獲海洋公民基金會顧問與澎湖水族館志工等負責解說工作、潛水餵魚、科教展示等工作，推廣海洋保育。

張祖德在授課與推廣海洋教育之餘，亦曾榮獲國家台灣文學館的台灣文學營創作獎散文類首獎、台灣海洋文學獎榮獲散文類佳作，並出版國內首部獨木舟海洋文學作品「航向看不見的島嶼」，讓海洋教育與教學理念相結合，獲得肯定。（編輯：陳清芳）1080724