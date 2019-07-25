醫師化身繪本作者 提醒學童注意防治恙蟲病

（中央社記者黃國芳嘉義縣25日電）嘉義大林慈濟醫院急診部醫師蔡斗元化身兒童繪本作家，與學妹共同創作的「恙蟲特攻隊」近期出版，並贈送給恙蟲病盛行的花東地區國小，告知學童恙蟲病症狀，把握治療時機。

大林慈濟醫院今天表示，畢業於慈濟大學的蔡斗元5年前在花蓮慈濟醫院擔任見習醫師時，在小兒科醫師朱紹盈鼓勵下，開始針對重要疾病以敘說故事方式創作，後來改為創作繪本，與喜愛繪畫的慈濟大學醫學系學妹傅于珊合作，並出版「恙蟲特攻隊」兒童繪本。

蔡斗元指出，花東、澎湖、綠島、蘭嶼等地是恙蟲病盛行地區，西部地區並不盛行，大林慈濟醫院去年只有一個恙蟲病個案，因恙蟲病症狀和感冒類似，剛開始都是發燒、全身痠痛、頭痛，若病患未告知旅遊史，或提到曾接觸過草叢等，通常不易被診斷是感染恙蟲病。

蔡斗元還說，因長期在急診工作，發現毒品問題十分嚴重，因此，特別將毒品防治觀念也融入故事中，讓學童在看繪本時，除了學習預防疾病的觀念外，也能了解毒品對身體的危害。

蔡斗元表示，感染恙蟲病若未經治療，死亡率高達60%，若及時施打抗生素治療，死亡率則小於5%，但由於恙蟲病診斷不易，提醒民眾若到郊外、草叢處，最好穿上長袖、長褲、襪子，避免皮膚曝露，戶外活動使用防蚊液，預防恙蟲叮咬。

他指出，民眾出遊後，若有發燒，須仔細找尋身上是否有小傷疤，尤其是腋下、鼠蹊部等處，若有發現，儘速就醫，並告知醫師旅遊史，才能及早診斷治療。（編輯：陳俊碩）1080725