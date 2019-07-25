母女先後失智 陪伴信仰快樂活下去

（中央社記者卞金峰、陳姿靜台北25日電）照顧失智媽媽多年的白婉芝，3年前也確診為輕度失智，母女同罹失智，讓她備感壓力，封閉自我逾半年，透過社區友人陪伴及宗教信仰，找到快樂活下去的良方。

失智長者常常一覺醒來不知道日期，出門忘記家的方向，身兼照顧者與失智者雙重身分的白婉芝，樂觀地說出對抗失智的經歷，提出陪伴是失智最佳處方。

白婉芝表示，6年前，媽媽開始記不住是否用餐過，以為衛生紙是錢等症狀，就醫後發現媽媽已罹患中度失智症。然而，照顧媽媽3年後，白婉芝也被確診為輕度失智，需同時照顧高齡失智母親，讓她備感壓力，因此封閉自我半年以上。

幸而經過社區夥伴及宗教陪伴，讓白婉芝走出低谷，現在的她能樂觀面對生活，向每一天生活挑戰，她會用手機、月曆、記事本記下每日行程，並在手機記下每天日記，讓自己在世的每一天留下痕跡。「忘記回家的路又怎樣，多繞幾圈就到了。」她說，這是相當平常的事。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立表示，失智不是「失去」，而是「獲得」，失去了理性分析，反而讓這些長者放大情愫感知。

林金立說，失智者容易遺忘，常對外在環境感到陌生，種種因素造成失智者容易緊張，作出常人無法理解的舉動，他建議應該適時地伸出雙手，陪伴長者，能減緩他們的緊張情緒，他們與一般人沒有差異。

107年國家發展委員會統計台灣65歲以上人口已達14.5%，失智是高齡社會必須面對的問題之一。

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