包租代管年成長4000戶 9月起擬釋出2萬戶

（中央社記者吳柏緯台北1日電）包租代管試辦上路至今約2年，內政部營建署今天表示，截至今年7月底已經成功媒合4657戶，數字每月穩定成長。9月起的第二期包租代管計畫，預計釋出2萬戶。

內政部營建署土地組長歐正興對中央社記者指出，從民國106年開始試辦包租代管，前半年剛起步時，由於社會普遍對於這項制度感到陌生，房東與房客也多少有些疑慮，加上相關的承租或接洽管道也比較不清楚，成長速度較慢。

根據營建署統計，截至107年6月，包租代管媒合成功戶數僅670戶。

不過同一份數據顯示，經過1年的推廣、法規建置與建立觀念，媒合戶數已有大幅的成長。截至今年7月底最新的統計數字，已有4675戶媒合成功，一年內成長約4000戶。

歐正興說明，過去的包租代管主要由物業管理公司負責執行，去年6月27日通過「租賃住宅市場發展及管理條例」後，明確規範必須由租賃住宅服務業處理包租代管事宜。明確的制度建立後，確實讓更多的房東與租戶更加安心；此外，也積極與租房網業者合作，讓一般民眾能以更簡便的方式找到自己理想的租屋處，大幅降低過往接洽管道不暢通的問題。

歐正興表示，雖然4000多戶這個數字與整個租屋需求市場相比，或許仍有成長的空間，但是確實是在短期內補足住宅需求的方法。而且這一年的觀察，使用這項服務的民眾已經進入穩定成長的情況。

第2期包租代管計畫即將於今年底開辦，由政府、租賃住宅服務業公會與縣市政府攜手推動，預計將有2萬戶包租代管投入租屋市場。

包租代管是指政府透過租金、賦稅等補貼，吸引屋主把房子交給包租業、代管業者管理。由於收取政府補貼，租賃住宅服務業者會以比市價相對便宜的價位出租，減輕民眾負擔。（編輯：林孟汝）1080801