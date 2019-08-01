衛福部育兒補助滿意度高 5成認可鼓勵生育

（中央社記者陳偉婷台北1日電）少子女化對策推動屆滿週年，衛福部今天指出，政策績效亮眼，超過29萬名未滿2歲兒童領取補助，且民眾滿意度超過9成。不過，調查也發現，認同補助有助鼓勵生育者僅5成。

為減輕育兒家庭經濟負擔，衛生福利部社會及家庭署發布新聞稿指出，配合行政院少子女化對策，107年8月提出擴大「育兒津貼」及建立「托育公共及準公共化」機制2大策略，推動屆滿週年，超過29萬名未滿2歲兒童領取育兒津貼與準公共化托育補助，補助的涵蓋率已超過8成。

擴大育兒津貼補助對象，取消未就業限制，截至今年6月底增加超過10萬名兒童受惠；已有84%合格保母及92%私立托嬰中心與政府簽約合作加入托育準公共化機制。

衛福部針對領取育兒津貼及準公共化托育補助者進行滿意度調查，結果發現，有高達9成民眾對於未滿2歲準公共托育服務及育兒津貼持正向肯定態度。

社家署長簡慧娟受訪時表示，育兒津貼滿意度調查，民眾大部分都滿意，包含認同「擴大育兒津貼」政策有助於減輕育兒負擔、取消未就業限制、擴大補助等都有9成認同。

調查題目中，分數較低者為津貼新制是否鼓勵生育，僅5成民眾認同。簡慧娟說，鼓勵生育本來就不能只靠發放津貼。透過調查相關政策會進行滾動式檢討，目標還是減輕育兒負擔，讓家長安心生養。

調查也一併蒐集民眾的生育規劃，結果發現，7成民眾沒有生育下一胎的規劃，原因很多元，包含大環境、本來就沒規劃、身體健康因素、工作因素等。

簡慧娟說，在準公共化托育服務的滿意度調查中，民眾也多持正面肯定。政府也會持續強化托育品質，要求各地方政府要加強訪視查核。家長也可當守門人，當發現孩子在托育機構中受到不當對待，可向機構經營者或相關單位舉發，共同守護托育環境。

衛福部再次提醒，未滿2歲育兒津貼及托育補助都是申請制，民眾若有請領相關問題，可於每日上午8時至晚上10時撥打1957免付費福利諮詢專線或向各地方政府社會局（處）洽詢；托嬰中心（保母）簽約名單則可以到托育人員（保母）登記及管理資訊網（https://cwisweb.sfaa.gov.tw/）查詢。（編輯：管中維）1080801