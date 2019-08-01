解決有線電視斷訊爭議 學者建議健全機制

（中央社記者吳柏緯台北1日電）頻道代理商大享預計9月1日起，不再授權旗下14個頻道給全國與北都兩家業者，引起市場關注。傳播學者認為，市場應自由競爭，但是相關機制也必須健全。

頻道代理商大享昨天以書面告知國家通訊傳播委員會（NCC），由於與全國、北都兩家有線電視業者間的授權金問題遲遲無法解決，因此決定從9月1日起，下架其代理的東森及緯來家族的13個頻道，以及富邦旗下的MOMOTV台，總共14個頻道。由於日前運動頻道Eleven Sports與大豐、台灣數位寬頻與新高雄3家有線電視業者也發生斷訊爭議，因此格外引起關注。

中正大學傳播系教授胡元輝認為，開放自由競爭是正確的發展方向，也有助於市場健全，但是台灣的市場情形跟理想中的自由競爭情況有落差，因此需要同步健全上下架的機制，讓制度更加完整。

胡元輝指出，建立透明的協商機制是重要的方向，透明不只存在業者之間，消費者也應該有權知道協商是怎麼進行，也必須有暢通的意見管道；另一方面，現行對於協商失敗的業者，NCC可以在雙方的要求下介入調處，但是調處並沒有仲裁權，因此常發生調處不成功，問題沒辦法解決。胡元輝建議，可以參考國外的的做法，賦予NCC的調解有一定的仲裁權。

世新大學廣電系兼任副教授何吉森認為，頻道代理機制有其必要性，可以協助穩定頻道與系統業者的平衡，同時降低雙方協商的成本與門檻。

何吉森表示，確實有些意見認為頻道代理業者與有線電視多系統業者（MSO）集團的關係親近，可能會造成MSO利用頻道代理業者，箝制特定的業者。但是這些猜測都必須有足夠的證據證明，相關單位才可以介入，否則應該讓協商回歸市場機制。（編輯：鄭雪文）1080801