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綠委臉書粉專接力上傳婚紗照 祝情人節快樂

最新更新：2019/08/06 21:43
7日就是七夕情人節，民主進步黨立委鍾佳濱（左1）、蘇巧慧（右2）的臉書粉絲專頁，6日晚上出現當年的婚紗照。（左圖取自facebook.com/cafe1965、右圖取自facebook.com/chiaohui.su）
7日就是七夕情人節，民主進步黨立委鍾佳濱（左1）、蘇巧慧（右2）的臉書粉絲專頁，6日晚上出現當年的婚紗照。（左圖取自facebook.com/cafe1965、右圖取自facebook.com/chiaohui.su）

（中央社記者王揚宇台北6日電）多名民進黨立委的臉書粉絲專頁小編，今天晚間不約而同上傳立委們的婚紗照，預祝大家情人節快樂；婚紗照被公諸於世的立委許智傑笑說，希望他個人「黑歷史」的揭露，帶給台灣更多的正向力量。

明天就是七夕情人節，民主進步黨立委許智傑、蘇巧慧、李俊俋、鍾佳濱、黃國書等人的臉書粉絲專頁，今天晚上出現立委們當年的婚紗照，並附上有情人終成眷屬、情人節快樂等文字。

有趣的是，許智傑的小編點名，想看行政院副院長陳其邁的古時玉照，蘇巧慧的小編則是想看行政院長蘇貞昌的婚紗照。

許智傑指出，助理翻拍他的婚紗照，說要拿來做文宣，當時不以為意，但沒想到是在情人節被拿出來公諸於世，也不知道原來小編還串聯了其他小編一起「造反」。

許智傑說，博君一笑無傷大雅，情人節是一個充滿愛與歡樂的日子，也希望他個人「黑歷史」的揭露能夠帶給台灣更多的正向的力量。（編輯：林興盟）1080806

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