時力盼基本工資調漲 最低工資法盡速立法

基本工資審議委員會將於14日召開；時代力量立委徐永明（右起）與同黨立委參選人林佳瑋表示，希望基本工資調漲，並且盡速完成最低工資法的立法。中央社記者王揚宇攝 108年8月13日

（中央社記者王揚宇台北13日電）基本工資審議委員會將於明天召開；時代力量立委徐永明今天與同黨立委參選人林佳瑋表示，希望基本工資調漲，並且盡速完成最低工資法的立法，而這也是「保台」中的一環。

徐永明今天與時代力量桃園市中壢區立委參選人林佳瑋召開「最低工資要立法，基本工資要調漲」記者會。

林佳瑋指出，外界認為調漲基本工資，會造成失業率上升、消費者物價指數上漲等，不過根據近年消費者物價指數及失業率數據，拿此與基本工資漲幅相比，並無直接關係，因此基本工資上漲不會帶動失業率及消費者物價指數提升。

徐永明則說，總統蔡英文曾公開表示，最低工資應該要提高到新台幣3萬，而根據時代力量版本的最低工資法計算，2018年基本工資應為3萬554元，兩者版本不謀而合。

徐永明表示，在「抗中保台」議題中，保台最重要一環就是提高勞工基本工資，希望立法院新會期將最低工資法列為最優先法案，盡速完成立法。

基本工資審議委員會由勞資政學四方共同討論，每年第3季時開會決定基本工資是否需要調整，目前基本工資為時薪150元，月薪2萬3100元。（編輯：趙蔚蘭）1080813