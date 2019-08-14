中南部豪雨 台北市：蔬果價量微波動

（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市市場處今天指出，中南部昨天降豪雨，導致雲林西螺等處葉菜類受水傷，經搶收後，災情影響不大；批發市場今天整體大宗葉菜類品質不佳，但價格尚平穩，蔬果均價微漲。

中南部昨天清晨降豪雨，雲林地區還出現強降雨，讓西螺、二崙的蔬菜產區一度泡水，所幸雨水來得急去得快，但多處菜園仍輕微受損。

台北市市場處表示，中南部昨天凌晨出現豪雨，影響西螺、新港一帶葉菜類產區受水傷，經當地農民搶收後，所幸災情影響不大；雨勢讓新港的空心菜平均價格，每公斤由新台幣28元上漲到34元，雲林大白菜也受損1至2成，但價格平穩。

市場處指出，批發市場今天整體大宗葉菜類含水量高、品質不佳，價格尚平穩，未受西螺、新港產區的水災影響。

市場處表示，批發市場今天蔬菜到貨量1475公噸，較昨天減少250公噸，每公斤34.1元、上漲2.1元；水果部分，今天到貨量1093公噸，較昨天少45公噸，每公斤47.7元、上漲4.9元。

市場處指出，將視後續蔬菜到貨量及總平均價、大宗蔬菜葉菜類平均價等情形，適時啟動購貯計畫，平穩菜價，並視整體情況，聯繫共同運銷單位研判是否增加進貨量，民眾無需擔心蔬果價格。（編輯：戴光育）1080814