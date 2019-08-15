小確幸來了 無印良品300件商品降價

（中央社記者蔡芃敏台北15日電）消費者小確幸來了，無印良品今天宣布300項商品降價，平均降幅達11%，木製沙拉碗降幅更高達37%。另外，IKEA也宣布200項商品再創低價，降價幅度最高達50%。

無印良品今天透過新聞稿公布今年第2波降價品項，無印良品表示，從內衣與襪子、居家用品、保養香氛品到文具，超過300項商品從明天開始實施新價格，平均降幅約11%，最高降幅達37%。

無印良品指出，由於無印良品集中產地與工廠，效率化管理以節省不必要的浪費，也透過提前預約採購原物料，藉此降低成本，以及提升物流效率，以節省交通運輸的消耗。

無印良品強調，透過三大策略有效降低成本，因此降價回饋消費者，與匯率變動完全沒關係。

觀察無印良品降價品項，以PP鉛筆盒降幅最大，原價110元，調降為69元，降幅37%。降價金額最多的則是木製沙拉碗，原價1790元，新價格為1399元，降價金額達391元。另外，受小資女喜愛的化妝水，原價930元，現在降為699元，現省231元。

此外，IKEA日前也公開2020年度型錄，同時宣布，有近200項商品再創低價，降價幅度最高達50%。

IKEA指出，由於每年都重新檢視產品流程，將省下來的費用回饋給消費者，像是衣櫃原價7990元，降為7290元，現省700元。松木疊床原價4790元，降為4390元。（編輯：鄭雪文）1080815