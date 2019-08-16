抗藥性成肺腺癌治療瓶頸 台團隊靠雙標靶藥延命

（中央社記者張茗喧台北16日電）肺腺癌患者超過半數帶有特殊基因突變，70%以上會轉移到腦部，即便以標靶藥物治療，平均一年就會產生抗藥性。北醫團隊發現以雙標靶藥物治療，可突破抗藥性瓶頸、延長壽命。

根據衛生福利部統計，全台每年有超過1.3萬人罹患肺癌，更有超過9000人死於癌症，已連續7年蟬聯10大死因首位。

台北醫學大學內科學系助理教授、雙和醫院胸腔內科主任馮博皓今天受訪時表示，所有肺癌患者當中約有一半是肺腺癌，其中又有50%以上患者有「上皮細胞生長因子受體」（EGFR）基因突變，值得注意的是，這群病人多達70%會出現腦部轉移，導致單側偏癱、臥床等後遺症，嚴重影響生活品質。

馮博皓說，面對這類患者，最早只能利用化學治療控制病情，短短半年就可能轉移，目前雖有健保給付的標靶藥物，可消除約40%腦部腫瘤，但使用一年後同樣會產生抗藥性，影響治療效果。

北醫團隊發現，若以EGFR標靶藥物搭配抑制血管新生的標靶藥物，可以改變腫瘤周遭的微環境，讓腫瘤血管正常化，標靶藥物能更容易進入腫瘤細胞發揮作用。

馮博皓解釋，罹癌後，人體用來對抗腫瘤的免疫細胞，經常會被腫瘤這個「黑道老大」轉換為它身旁的「幫手小弟」，當標靶藥物在與老大對抗時，這些小弟便會在旁擾亂，影響療效。

馮博皓說，抑制血管新生的標靶藥物可讓免疫細胞恢復正常，反過來和標靶藥物共同打擊腫瘤，北醫團隊針對55名使用雙標靶藥物的第4期肺腺癌EGFR突變患者進行研究，發現80%患者腦腫瘤都有縮小，無惡化期可延長到一年半，最久甚至長達4年沒有惡化。

台北醫學大學人體研究處人研長、雙和醫院胸腔內科主任李崗遠表示，罹患肺癌主要有3大可能因素，首先是菸害、環境汙染等環境毒害，其次是亞洲人基因可能比西方人更容易罹癌，第3點則是單純運氣不好。

他解釋，過去研究顯示，每100萬次細胞分裂當中，平均會出錯1次，而肺部的細胞不僅分裂速度快，又是人體當中接觸外界髒東西最多的器官，發生突變的風險自然也高。

李崗遠提醒，部分肺癌患者可能出現咳嗽、喘、胸痛、咳血等症狀，尤其連續咳嗽2到3週都不見改善，建議以X光進行檢查；然而多數肺癌經常沒有任何症狀，因此建議年過55歲的老菸槍、50至60歲且家中有肺癌家族史的民眾，最好每年做一次低劑量電腦斷層。（編輯：張芷瑄）1080816