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未知恐懼經濟兩難關 初次罹癌者最難跨過

最新更新：2019/09/12 14:01

（中央社記者張茗喧台北12日電）「為什麼是我」是許多人確診癌症後的第一句話，凸顯癌友對未知疾病的恐懼，也是接受治療前首道難關，治療衍生的經濟難關將成第2關卡，這些問題都能在癌症資源中心得到解答。

癌症已連續37年是國人10大死因首位，根據衛生福利部國民健康署最新統計，民國105年全台新發癌症人數多達10萬5832人，平均每4分58秒就有1人罹癌，人人聞癌色變。

然而，多數民眾最初診斷出癌症時，經常會不知所措，衛生福利部國民健康署自95年起委託癌症希望基金會在全台推動癌症資源中心，99年開始提供一站式服務，讓癌友和家屬得到即時個別化的服務。

如今此政策邁入第10年，全台設有癌症資源中心的醫院家數也從99年的49家增至74家，陪伴超過百萬人次癌友走過罹癌後的生理及心理衝擊，平均每天有500人次接受服務，今天舉辦記者會分享成果。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，進一步分析10年來的服務資料發現，求助癌症資源中心者有高達9成是初次罹癌的患者，顯示初次診斷癌症時癌友會遭受較大衝擊，也最需要協助，求助者以女性占約61%最多，高於男性的39%。

「為什麼是我」這是癌症患者確診罹癌後，最常脫口而出的一句話。

高雄長庚醫院癌症資源中心主任羅盛典受訪時說，多數人對「癌症」一詞並不陌生，但當自己確診罹癌後，第一時間都難以接受，經常反覆詢問醫師「為什麼是我」，凸顯內心對癌症的陌生與恐懼，也成為接受治療最大瓶頸。

童綜合醫院癌症中心主任蔡慶宏指出，當患者陷入恐懼、焦慮情緒時，會有很多負面心情湧出，甚至腦中不斷有人生跑馬燈，這時癌症資源中心就能成為他們的支持力量，讓癌友知道如今癌症存活率已相當高，甚至可望成為慢性病，給他們勇氣接受治療。

克服內心恐懼後，治療可能帶來的經濟負擔將是第2道難關，羅盛典說，臨床上遇過許多患者即便癌症期別不算嚴重，只要即時治療仍有很大機會治癒，但因患者是家中經濟支柱，擔心接受治療恐讓家中經濟一夕間崩盤，索性拒絕接受治療。

羅盛典指出，他曾遇過一名50多歲下咽癌4期男性患者，必須一天打3份工才能養活家中老小，得知罹癌後直接拒絕醫師提供的治療方案，經轉介至癌症資源中心後，透過各種資源連結總算解決經濟的燃眉之急，讓他得以安心治療。

根據高雄長庚醫院統計，推動癌症資源中心以來，食道癌癌友完成治療比率由87.5%提升至99%，拒絕治療比率由原本的10.7%降至1.5%；國健署長王英偉表示，盼未來持續擴大癌症資源中心資源，造福更多癌友。（編輯：方沛清）1080912

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衛生福利部國民健康署自95年起委託癌症希望基金會在全台推動癌症資源中心，提供癌友和家屬即時個別化服務，陪伴癌友走過罹癌後的生理及心理衝擊，12日舉辦記者會分享成果。中央社記者張茗喧攝　108年9月12日
衛生福利部國民健康署自95年起委託癌症希望基金會在全台推動癌症資源中心，提供癌友和家屬即時個別化服務，陪伴癌友走過罹癌後的生理及心理衝擊，12日舉辦記者會分享成果。中央社記者張茗喧攝　108年9月12日
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