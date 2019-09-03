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癌症可能超越心血管疾病 成全球頭號死因

最新更新：2019/09/03 22:26

（中央社倫敦3日綜合外電報導）新發布的跨國研究結果顯示，在富裕國家，癌症已超越心血管疾病，成為第一大死因。儘管心血管疾病仍是全球頭號死因，如果當前趨勢維持不變，數十年內癌症就可能超前。

刊登在「刺胳針」（Lancet）醫學期刊的兩項大型跨國研究結果都指出，儘管心血管疾病仍是全球中年人的第一大死因，占全部死亡人數的40%，在較富裕國家，死於癌症的人數已達死於心臟疾病人數的2倍。

共同主導這項研究的加拿大魁北克拉瓦爾大學（Laval University）教授達格奈斯（Gilles Dagenais）指出：「根據我們的研究報告，癌症是2017年全球第二大死因，占死亡人數26%。然而，隨著心臟相關疾病死亡率持續降低，癌症有可能在未來數十年內成為全球第一大死因。」

研究結果顯示，2017年全球死亡人數估計為5500萬，其中約1770萬死於心血管疾病，包括心臟衰竭、心肌梗塞、心臟病發作以及中風。

此外，約70%心血管症狀和死亡案例源於可控制風險，例如高血壓、高膽固醇、飲食、抽菸和其他生活方式因素。

研究人員認為，由於在高收入國家，斯達汀類降膽固醇藥物和各式血壓控制藥物過去數十年來廣獲使用，心臟病死亡率已大幅下降。

達格奈斯的研究團隊表示，他們的研究發現顯示，較低收入國家的心臟疾病致死率較高，主因可能是醫療照護品質較差。（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）1080903

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