男吞嚥不適自認喉嚨問題 醫確診肺腺癌

吳姓男子（右）吞嚥不適，以為喉嚨有問題，四處求醫1年多仍無解，直到找上衛生福利部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方（右2），才確診為肺腺癌3期，術後恢復狀況良好，吳男5日獻花感謝醫護團隊。（彰化醫院提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 108年9月5日

（中央社記者蕭博陽彰化縣5日電）吳姓男子吞嚥不適，以為喉嚨有問題，就醫竟確診為肺腺癌3期，吳男大感意外認為「沒咳嗽怎會是肺癌」。醫師指出，這是非典型病症，民眾以為咳嗽才可能罹患肺癌是錯誤觀念。

66歲吳姓男子1年多前開始感到頸部疼痛、吞嚥不舒服，以為是曾因手術切除甲狀腺良性腫瘤引發，後來確認不是，但仍認為是喉嚨問題，1年多來陸續求診多家耳鼻喉科仍無法解決，直到找上衛生福利部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方，才確診為肺腺癌3期。

許嘉方指出，經內視鏡檢查，發現患者喉部及口腔正常，觸診頸部也沒硬塊，考量患者疼痛感已持續1年多，檢查應不限耳鼻喉範圍，於是進一步做胸部X光，發現右上肺有陰影，再以胸部電腦斷層掃瞄，發現大小約5.5公分腫瘤。

吳男轉由胸腔內科醫師張子晏治療，經切片確診為3期肺腺癌，癌細胞未擴散其他器官，隨即轉胸腔外科手術切除病灶，同時進行化療及放射線治療，目前恢復狀況良好，因此，吳男今天到院獻花感謝醫護團隊細心檢查及治療，尤其感謝許嘉方找出病因。

吳男今天說，他幾乎沒咳嗽、沒痰、沒胸部不適，多年前已戒菸，根本不會聯想罹患肺癌，也因為吞嚥不舒服，所以進食量減少，體重這1年從65公斤減到52公斤，沒想到是肺癌影響。

許嘉方說，耳鼻喉科也常診斷出肺癌患者，但主要症狀是咳嗽3週以上、聲音沙啞、頸部腫塊，可是吳男都沒有這些症狀；從腫瘤大小研判，可能1年前就存在，若當時發現就不會拖到3期，但換個角度想，若現在沒發現，拖到4期擴散更嚴重。

張子晏表示，肺癌典型症狀是咳嗽、咳痰、血痰，當癌細胞擴散到肺部附近器官時，還可能出現胸痛、聲音嘶啞、吞嚥困難、心悸或心律不整等情況，但吳男並沒有擴散，且1年多前出現吞嚥不適，是較少見情形。

張子晏說，提到肺癌，一般人常聯想咳嗽，但根據研究，約65%肺癌患者持續咳嗽，換句話說，約1/3肺癌患者不是以持續咳嗽呈現，民眾不應將咳嗽和肺癌劃上絕對連結。（編輯：李亨山）1080905