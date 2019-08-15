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4癌篩檢真可保命 每年揪出4.9萬人癌前病變

最新更新：2019/08/15 12:49

（中央社記者張茗喧台北15日電）癌症蟬聯37年死因首位，人人聞癌色變。國健署公布最新統計指出，全台每年有510萬人次進行4大癌症篩檢，找出4.9萬人癌前病變，避免惡化成癌症，呼籲符合資格的民眾定期篩檢。

根據衛生福利部統計，癌症已長達37年高居國人10大死因首位，為了幫助民眾及早發現、治療，國民健康署民國99年推動大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌等4大癌症篩檢。

國民健康署癌症防治組長林莉茹表示，目前全台醫療院所每年提供約510萬人次的篩檢服務量，發現4.9萬名癌前病變及1.2萬名癌症個案。

林莉茹指出，全台有219家與國健署合作進行「癌症防治品質精進計畫」的醫療院所，去年就替299萬人次進行篩檢，找出約3萬名癌前病變及8500名癌症個案，占全國發現癌前病變及癌症個案數的64%。

林莉茹表示，統計顯示，4癌篩檢中以子宮頸癌篩檢效果最佳，可降低70%死亡率，乳房X光攝影檢查可降低41%女性乳癌死亡率，口腔黏膜檢查可減少26%男性口腔癌死亡率，糞便潛血檢查則可降低約23%大腸癌死亡率。

台灣癌症登記資料庫也顯示，4大癌症若能趕在早期發現，存活率也差很大，0至1期女性乳癌5年存活率超過95%，若到第4期才發現則為30.5%；早期大腸癌存活率85%、末期11%；早期子宮頸癌93%、末期21.1%；口腔癌早期78%、末期35%。

國健署長王英偉呼籲，醫療人員盡全力為民眾健康把關，民眾也要為健康付諸行動，像是養成健康的生活習慣，多攝取蔬果、適量的運動，主動定期做健康檢查，檢查結果若為陽性，務必做進一步的治療。（編輯：張雅淨）1080815

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