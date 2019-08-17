住宅租金補貼申請踴躍 預估破7萬件

（中央社記者吳柏緯台北17日電）住宅租金補貼計畫申請上路至今將屆滿一個月，營建署表示今年申請狀況踴躍，目前已有近6萬件申請，比起去年同期更多，預估在8月底截止時，申請案件將超過7萬件。

營建署國民住宅組組長歐正興告訴中央社記者，今年住宅租金補貼規劃補助6萬5963戶，但是根據署裡最新的統計，目前已有5萬9675件申請案件，與去年同期比較，增加了2500件申請案。目前預估在8月31日截止申請時，將會有超過7萬件的申請案。

今年的申請狀況踴躍，歐正興分析與政策宣導、開放網路申辦等措施有關，他也提到今年申請時發生有趣的情況，有些申請者原本不知道有這項措施，是為了辦理其它事項，誤打誤撞，而申請了住宅租金補貼。

歐正興表示，有些申請者其實是打算申請9月2日開始的單身婚育租金補貼，結果到地方政府遞件申請時，發現還沒開始受理，但由於符合住宅租金補貼的申請資格，於是轉而申請這項補貼。

雖然住宅租金補貼與單身婚育租金補貼可以同時申請，不過歐正興說明，若有人兩項補貼都申請，而且都審核通過，屆時申請者必須擇一，另一項必須放棄。

營建署的住房租金補貼，金額依不同縣市而有不同，台北市每戶每月最高新台幣5000元；新北市、桃園市、台中市、新竹縣市，每戶每月最高4000元；台南市與高雄市，每戶每月最高3200元；其餘縣市，每戶每月最高補助3000元。

歐正興說，通過住房租金補貼審查的申請人，補貼金將於明年1月撥款。（編輯：林興盟）1080817