薄柔纜美國病逝 門諾人回憶感懷仁醫典範長存

門諾醫院創院院長薄柔纜（中）17日在美國病逝，他曾於西元1993年獲頒醫療奉獻獎，1995年接受時任總統李登輝（左）頒贈「紫色大綬景星勳章」。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 108年8月19日

（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）「謝謝薄醫師對原住民的照顧，這份真心永遠放在心裡。」75歲的李姓阿公聽到醫師薄柔纜病逝的消息，難掩心中難過，因為薄柔纜是他這輩子碰過最好的醫生。

門諾醫院創院院長薄柔纜17日在美國病逝，享耆壽93歲。門諾醫院與法人所屬機構全體同仁皆感到不捨與感恩。

曾經擔任薄柔纜院長秘書11年的退休員工郭芳惠說，薄柔纜外表看起來嚴謹，但內心卻是相當細膩，對待員工如同家人，十分貼心。薄柔纜總會在4月最後一個週三的「國際秘書節」當天，在她桌上貼紙條提醒其他同仁，「今天是屬於秘書的節日，請大家不要打擾」。

郭芳惠表示，這雖然只是一個小小的動作，卻讓人感到無限的溫暖。從1998年開始，她與丈夫每年都會去美國探望薄柔纜。獲知他病逝的消息感到突然與不捨，他的精神將典範長存。

與薄柔纜共事17年的門諾醫院骨科主任蔡慶豐指出，薄柔纜不僅是醫界的泰斗，更是無私奉獻、令人敬重的前輩，薄柔纜守時、守信、守紀律，「從沒看過這麼無私且不愛錢的人」。

蔡慶豐說，能夠與薄柔纜共結師徒緣、並共同為偏鄉醫療盡心力，除了榮幸更多的是感恩，因為在薄柔纜身上，學到的不只是醫術，那份無私奉獻的精神，才是無價的珍寶。

蔡慶豐表示，當年與薄柔纜開著吉普車下鄉巡迴醫療時，薄柔纜不僅視原住民鄉親如家人，有時遇到患者急需輸血，薄柔纜與其他宣教士更是義不容辭地慷慨捐輸，這份無私的大愛精神，至今仍深植老一輩長者的心中。

薄柔纜65歲退休返美，蔡慶豐說，當時薄柔纜是兩袖清風，沒有錢、沒有房子，靠著教會及信徒的幫助，才順利返美定居。

門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長趙福厚表示，台灣不是薄柔纜的出生地，卻是心心念念所繫之處，毫無保留地把自己奉獻給這片土地。感謝各界對薄柔纜的關心與悼念，院方也與薄柔纜的家人取得聯繫，除了商討後續，也將全力協助其家人治喪事宜。（編輯：戴光育）1080819

門諾醫院創院院長薄柔纜17日在美國病逝，享耆壽93歲，門諾醫院與法人所屬機構全體同仁獲知後，皆深感不捨。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 108年8月19日