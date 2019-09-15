沙國煉油廠遇襲 學者：油價面臨上漲壓力

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）沙烏地阿拉伯兩煉油廠遭葉門叛軍攻擊，預估將影響全球石油供給。中油表示，目前消息混亂，將密切關注確切受損程度、修復時程等；學者認為，供給減少，油價將面臨上漲壓力。

伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）14日凌晨以無人機攻擊沙烏地阿拉伯位於阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）的兩座煉油廠。根據國營沙烏地阿美石油（Saudi Aramco）聲明指出，攻擊事件將影響阿布蓋格（Abqaiq）煉油廠每天減少約570萬桶石油，換算約為逾5%的全球石油供應量。

根據經濟部能源局統計，台灣原油進口來源包括沙烏地阿拉伯、科威特、阿曼、伊拉克、阿聯大公國、印尼等國，其中又以沙烏地阿拉伯為最大進口來源；今年以來至9月12日止，台灣共由沙烏地阿拉伯進口6128.7萬桶原油，占總進口量比重達31%。

對此，中油發言人方振仁表示，目前消息面混亂，煉油廠受損區塊、程度，以及何時可完成修復都還無法確定，暫時難判斷衝擊程度及時間長短，後續將密切關注相關消息。至於對油價影響，則要等到國際石油交易市場明天開盤才會比較明朗，不過，預估攻擊事件將對市場心理層面造成影響，進而反映在油價上。

中央大學管理講座教授梁啟源則向中央社記者表示，沙烏地阿拉伯煉油廠遭受攻擊，預估將導致原油或油品供給減少，進而推升油價；加上近一個月美國原油庫存減少，沙國宣示堅定減產立場，油價由跌轉漲，再加上煉油廠攻擊事件，下週起油價很難避免再往上漲。

梁啟源說，目前阿拉伯煉油廠實際受損情形未明，不知道影響會持續多久；雖然台灣原油幾乎百分之百由國外進口，但應不至於因此出現油品短缺現象，政府規定業者要至少要有2個月的安全存量，政府本身也透過石油基金保有1個月石油存量，只是油價方面，預估勢必將受到國際價格波動影響。（編輯：鄭雪文）1080915