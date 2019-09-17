新住民模擬大選投票 徐國勇化身選務人員

（中央社記者黃麗芸台北17日電）總統大選明年初投票，為讓數十萬名有投票權新住民了解台灣投票過程，內政部長徐國勇今天化身選務人員，實際指導新住民首投族余文生和陳玉水等人模擬投票，體驗行使公民權益。

內政部移民署今天舉辦「新住民模擬投票體驗」活動，包括徐國勇、移民署長邱豐光、台北市選舉委員會總幹事藍世聰都化身為「一日選務人員」，模擬指引、實際操作台灣投票的過程。

徐國勇致詞表示，民主自由是台灣最珍貴之處，為讓剛歸化的首投族新住民了解台灣投票過程，且笑言自己任教時也當過選務人員，今天特地舉辦此活動，讓同是「一家人」的新住民認識台灣投票過程。

他會後接受媒體聯訪時還說，新住民在台灣各個階層都有很多貢獻，希望藉此模擬台灣投票活動和示範，共同選賢與能，同時也要制止賄選和選舉暴力行為，可向警察機關和移民署通報。

藍世聰致詞時則說，台灣是個移民國家，大家都愛這塊土地，投票雖然很容易，就像新車上路但也要遵守規則，今天就是要讓新住民認識投票規則。

徐國勇、邱豐光和藍世聰現場換上選務人員服裝，並指引來自美國的新住民余文生、來自越南的陳玉水和越南新二代陳金鈴模擬投票， 依序將選票分別投入總統、立委的票匭內，完成正式流程。

中研院院士余文生表示，對於明年成為首投族感到很高興，今天模擬投票過程不難，但流程要特別注意，另提到台、美選舉投票差異之處，就是美國人年滿18歲即可投票，但在台灣則需滿20歲，此外美國可不在籍投票（遠距投票）。

陳玉水則說，來台9年，這次是第一次投票，原本對台灣投票過程完全不了解，但透過今天一個個步驟進行，已很清楚台灣投票程序；陳金鈴也表示，新二代的她從小就學習如何投票，但今天實際體驗的感想還是很不同。

移民署表示，根據今年7月統計資料顯示，全台現有新住民共55萬餘人，其中取得歸化外籍人士為12萬6047人，中國大陸地區取得定居證有13萬1129人，港澳地區取得定居證有1萬3243人，早年來台新住民第二代也都成年擁有投票權，將陸續行使台灣公民權。

有鑑於此，移民署說，中央選舉委員會已在官網設置「新住民專區網頁」，提供多國新住民母語說明台灣的選舉流程；另，這次活動票匭明天將持續放置在移民署大廳供「新住民模擬投票體驗」。（編輯：方沛清）1080917