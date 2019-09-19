運動選手感冒藥別亂吃 一張處方箋驚見3禁藥

（中央社記者張茗喧台北19日電）一名運動選手日前因感冒就醫，運動藥師在處方箋上發現3種禁藥，所幸距離比賽仍有段時間，否則恐失去比賽資格。長庚醫院今天宣布設立諮詢專線，運動團隊用藥前可先諮詢。

長庚醫院今天發布新聞稿分享個案，林口長庚醫院藥劑科主任陳琦華受訪時表示，感冒藥經常含有緩解鼻塞、咳嗽、抗發炎等成分，一般人使用沒有問題，但運動選手吃了則可能面臨禁藥問題。

陳琦華說，為了避免類似事件發生，長庚醫院日前成立運動禁藥諮詢平台，提供長庚醫師及長庚協助培訓的選手諮詢服務，近日一名醫師上傳選手感冒就醫取得的處方箋，赫然看到有3種運動禁藥，而且都是相當常見的成份。

陳琦華指出，該處方箋中包括類固醇製劑（Prednisolone），是一種腎上腺皮質激素，具抗發炎效果，主要用來消除喉嚨或聲帶的紅、腫、痛，解除過敏及哮喘症狀，可緩解選手疼痛、振奮精神，提高運動耐受力，增強運動表現。

第2種藥物是乙型致效劑（Hexoprenaline），主要用來解除支氣管痙攣，緩解咳嗽症狀，選手服用後會增加攝氧量，進而增強運動時的耐力和衝刺力，可能影響比賽結果。

第3種則是含有阿片酊（Opium Tincture）的甘草止咳劑，乍看「甘草」二字，會認為是很普通的咳嗽藥水，但這款藥水其實是複方製劑，其中的阿片酊成分有類嗎啡作用，是強力的中樞鎮咳藥，可以提高選手對疼痛的閥值、具有興奮效果，可能讓運動員勇於衝刺，即便受傷也不自知，

除了西藥，中藥常見的「葛根湯」也含有麻黃素成分，可改善鼻塞狀況，同樣被列為運動禁藥。

陳琦華說，服用這類藥品後，一般至少要降低5個半衰期，體內約99%的藥物才會被排除，每一種藥物的半衰期也大不相同，以阿片酊為例，阿片酊的半衰期約為24小時，用藥後必須經過24小時，血中的阿片酊濃度才會從最高值下降到原來的一半，必須經過5天、即5個半衰期才能把藥物從體內排除掉。

陳琦華指出，由於運動禁藥是相當專業的領域，加上一般選手就醫時，醫師也不一定知道他們的選手身分，以致於暴露在禁藥風險當中。所幸這名選手已經停止服用感冒藥近1個月，不會影響參賽。

為防感冒藥釀成悲劇，長庚醫院成立「運動禁藥諮詢專線」提供選手即時諮詢管道，以林口長庚為例，運動禁藥諮詢專線為（03）3281200轉2674，各方運動團隊需要時都可直接撥打專線進行諮詢。（編輯：吳協昌）1080919