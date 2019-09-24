亞東醫院38週年 徐旭東林百里共推人工智慧醫療

（中央社記者王鴻國新北24日電）亞東醫院今天舉行38週年院慶活動，遠東集團董事長徐旭東和廣達電腦董事長林百里共同宣布，經長達一年的研發，共同推動「醫療人工智慧 AI」系統已能判讀20多種胸部疾病。

亞東醫院今天上午舉行院慶活動，新北市副市長謝政達及地方人士都到場觀禮，會中由亞東醫院第一個由醫師組成的「亞東F4絃樂四重奏」進行創團首演。以及進行績優醫護人員及資深志工表揚。

廣達電腦董事長林百里、遠東集團董事長徐旭東、亞東醫院院長林芳郁等人一起開啟生日禮物盒，以及切生日蛋糕，共同宣布推動「AI醫療」系統。

林芳郁表示，成立38年亞東醫院已成為新北第一家醫學中心，讓市民不必遠到台北看病，在醫療技術不斷創新下，去年和廣達合作推動AI醫療的影像開發計畫，並在國際平台上拓展國際合作，未來將持續努力帶來更有價值的醫療服務。

徐旭東表示，亞東醫院不斷成長，院區也從1.7萬坪擴增到3.3萬坪，已是新北市最好的醫院，在現代要儲存更多資料，就一定要有網路並上傳雲端，使得e化經濟更重要，各主管人員也要隨時吸收更多科技新知。

他表示，遠東集團預定明年下半年推出5G服務，資料可增加10倍以上處理效能，可應用在各種服務上，未來也可藉此大數據來進行消費等各種資訊分析，以亞東醫路院每天6000多名看診病人來看，可藉5G影像分析知道病人是何時來過，來多久及做過什麼事。

林百里表示，去年開始和亞東醫院合作進行胸部X光車片判讀的研究計畫，根據亞東蒐集1百多萬個病例，以及在醫師一一標註下，使得應用AI醫療可協助判讀20多種胸部病症，希望明年就能普及到更多醫院。（編輯：方沛清）1080924

亞東醫院24日舉行38週年院慶活動，遠東集團董事長徐旭東（右3）、廣達電腦董事長林百里（右4）等人一起切生日蛋糕慶生。中央社記者王鴻國攝 108年9月24日

亞東醫院24日舉行38週年院慶活動，會中亞東醫院第一個由醫師組成的「亞東F4絃樂四重奏」進行創團首演。中央社記者王鴻國攝 108年9月24日