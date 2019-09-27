總統府光雕揭國慶活動序幕 凱道28日起交管

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）雙十國慶將至，國慶籌備委員會今天說，為配合國慶慶祝活動，總統府周邊區域將陸續進行交管；其中，因應總統府光雕展演，凱達格蘭大道自28日零時起，至10月11日6時止，實施全線車輛管制。

國慶籌備委員會透過新聞稿表示，為配合國慶大會各項慶祝活動，總統府周邊區域自28日凌晨零時起將陸續實施各項交通管制措施，呼籲用路人注意管制訊息，提早出門配合改道。

國慶籌備委員會說，因應總統府光雕展演，凱達格蘭大道（重慶南路到懷寧街間）從28日零時起，至10月11日6時止，實施全線車輛管制。另外，10月8日在府前也有國慶大會預演活動，當天11時至下午5時，周遭區域將實施車輛管制。

國慶籌備委員會指出，光雕展演、大會預演活動只管制車輛，不管制人員，歡迎有興趣的民眾於10月4日至10日，每天晚間7時至9時30分，邀請親友到府前廣場，一同觀賞光雕展演。10月8日下午1時30分起，也有國慶大會的預演活動，歡迎民眾前往觀看。

此外，國慶籌備委員會表示，10月10日國慶日當天，為配合國慶大會及花車遊行活動，總統府周遭與往年相同，將實施兩階段交管，第一階段於核心區域進行人、車管制，時間自10月9日晚間10時至10日下午1時；第二階段於周遭區域，實施車輛管制，時間自10月10日零時至下午1時。

國慶籌備委員會也提醒，國慶日當天6時總統府前的升旗儀式，因實施人員及車輛管制，依往例未開放民眾觀禮。（編輯：林興盟）1080927