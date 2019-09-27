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茶包疑含上億塑膠微粒 食藥署將研究

最新更新：2019/09/27 20:36
國際一項研究指出，部分茶包泡在熱水中會釋出數十億顆塑膠微粒，引發關注。衛福部食藥署27日指出，目前塑膠微粒健康風險還未可知，預計明年將進行相關研究。中央社記者張茗喧攝 108年9月27日
國際一項研究指出，部分茶包泡在熱水中會釋出數十億顆塑膠微粒，引發關注。衛福部食藥署27日指出，目前塑膠微粒健康風險還未可知，預計明年將進行相關研究。中央社記者張茗喧攝 108年9月27日

（中央社記者張茗喧台北27日電）國際一項研究指出，部分茶包泡在熱水中會釋出數十億顆塑膠微粒。食藥署表示，目前塑膠微粒健康風險還未可知，明年將針對茶包、包裝飲用水的塑膠微粒含量展開研究。

聯合晚報報導，一篇刊登在環境科學與技術期刊（Environmental Science and Technology）的研究顯示，加拿大有大學研究發現，部分茶包泡在熱水中會釋出數十億顆塑膠微粒，喝茶者恐將塑膠微粒喝下肚。

該期刊日前也曾刊登相關研究指出，瓶裝水中的塑膠微粒比自來水多22倍，若整年都喝瓶裝水，可能攝取多達13萬顆塑膠微粒。

衛生福利部食品藥物管理署食品組研究技師施孋恩今天接受中央社記者採訪時表示，根據目前掌握到的狀況，國際間暫無統一的塑膠微粒檢驗方法，也沒有國家針對茶包或飲用水訂定塑膠微粒標準。

施孋恩說，世界衛生組織（WHO）也認為此研究不夠完整，並沒有指出塑膠微粒可能帶來的健康風險，應進行更完整的研究。

她解釋，傳統茶包大多是棉的材質，但熱水泡久可能會破掉，因此才有業者加入塑膠材質，增加茶包耐用度；為了避免這類茶包有塑化劑溶出，食藥署民國106年曾針對10件塑膠茶包進行高溫測試，全數檢驗合格，未溶出塑化劑。

施孋恩指出，為了瞭解食品中塑膠微粒背景值究竟有多少，預計明年將進行相關研究，除了開發塑膠微粒檢驗方法，初步也規劃針對包裝飲用水進行塑膠微粒背景值調查，屆時也可能將含塑膠成分的茶包一併納入研究。（編輯：唐聲揚）1080927

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