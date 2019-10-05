夜市抵用券反應熱烈 經部提醒旅宿業者第2波申請

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）配合國旅補助，經濟部今天說，若旅宿業者首波夜市抵用券快發送完畢，可以至官網填寫申請表，經審核後，約10個工作天會開始寄送第二波抵用券。

經濟部配合擴大秋冬國旅第2波獎勵，自由行旅客每房再發給夜市抵用券新台幣200元。經濟部中部辦公室副主任許正宗表示，經濟部首波針對全台7000多家旅宿業者，全數發放夜市抵用券，若旅宿業者抵用券快發送完畢，可以主動向中部辦公室申請第二波抵用券。

他說明，旅宿業者可以先至官網（http://ys.tccpc.org.tw/Map.asp），下載旅宿業者申請單，並附上「第一波旅客發放清冊」掃描檔，寄送到nmgo@cpc.org.tw，經濟部審核通過後，大約10個工作天會寄送抵用券。

他說，民眾對夜市抵用券反應熱烈，由於抵用券的使用期間到12月31日為止，部分抵用券仍在消費者手中尚未使用。

若有旅宿業者新加入擴大秋冬國旅，經濟部今天發布新聞稿表示，業者要向當地縣市政府觀光管理單位登記，再由地方觀光管理單位送經濟部中部辦公室審核，審核通過後，將郵寄給旅宿業者。

經濟部也說，旅宿業者發放夜市抵用券時，要請自由行旅客填寫「經濟部夜市抵用券旅客發放清冊」的各項欄位。此外，夜市抵用券必須蓋有旅宿業者的店章才生效可用，若消費者持沒有蓋用旅宿業者店章的抵用券，夜市攤商可不收券。

行政院9月初拍板第2波秋冬國旅獎勵方案，經濟部也配合發放夜市抵用券，刺激觀光消費。民眾使用夜市抵用券應注意有4大限制，包含使用期限、使用夜市、使用攤商、不得兌現與找零等，目前全台逾80家夜市適用。夜市消費抵用券最新訊息可至「台灣夜市GO」粉專查詢。（編輯：楊玫寧）1081005