更多編輯台推薦新聞：
台裔美學者研究首度證實 電子菸會致癌
生活

台裔美學者研究首度證實 電子菸會致癌

特稿／酒吧看球的北京人 數落著NBA信奉著中國原則
兩岸

特稿／酒吧看球的北京人 數落著NBA信奉著中國原則

日本女性分享照片 犯嫌利用瞳孔映照景象掌握住處
國際

日本女性分享照片 犯嫌利用瞳孔映照景象掌握住處

南方四賤客向中國道歉：習近平不像維尼啦 我們和好吧
兩岸

南方四賤客向中國道歉：習近平不像維尼啦 我們和好吧

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

國旅補助加持 澎湖前9月觀光人數逾110萬

最新更新：2019/10/09 15:52
交通部觀光局9月推出擴大國旅秋冬旅遊補助，離島還加碼，澎湖觀光人數今年截至9月已突破110萬人次，澎湖縣政府預估年底可順利達到120萬人次目標，創歷史新高。圖為遊客在澎湖的沙灘戲水。中央社　108年10月9日
交通部觀光局9月推出擴大國旅秋冬旅遊補助，離島還加碼，澎湖觀光人數今年截至9月已突破110萬人次，澎湖縣政府預估年底可順利達到120萬人次目標，創歷史新高。圖為遊客在澎湖的沙灘戲水。中央社　108年10月9日

（中央社澎湖縣9日電）交通部觀光局9月推出擴大國旅秋冬旅遊補助，拉抬淡季離島旅遊業績。澎湖觀光人數今年1月至9月已突破110萬人次，距年底還有3個月，縣府預估可順利達到120萬人次目標，創歷史新高。

澎湖縣政府旅遊處指出，澎湖去年觀光人數118萬3136人次，今年1月至9月的觀光人次則來到110萬3983人次，其中空運有85萬8800人次、海運24萬5183人次。另外，今年9月的觀光人次比去年同期增加1萬5395人。

縣府旅遊處表示，觀光局9月推出擴大國旅秋冬旅遊補助，離島還加碼，是秋冬旅遊淡季的最大助力。另外還有秋瘋季系列活動的國際海灣燈光節、海洋派對嘉年華「情定澎湖灣」、「戀戀海味」美食假期等活動，都讓觀光人數持續成長。

之後陸續登場的還有包括冬泳澎湖、跨島與遠航等大型馬拉松賽活動，可望再創另一波旅遊高峰。

旅遊處表示，澎湖今年觀光人數在9月底已突破110萬人次，距年底還有3個月時間，預估今年全年的觀光人數，可望達標120萬人次，再創觀光人數新高。（編輯：洪學廣/李亨山）1081009

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報