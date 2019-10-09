國旅補助加持 澎湖前9月觀光人數逾110萬

交通部觀光局9月推出擴大國旅秋冬旅遊補助，離島還加碼，澎湖觀光人數今年截至9月已突破110萬人次，澎湖縣政府預估年底可順利達到120萬人次目標，創歷史新高。圖為遊客在澎湖的沙灘戲水。中央社 108年10月9日

（中央社澎湖縣9日電）交通部觀光局9月推出擴大國旅秋冬旅遊補助，拉抬淡季離島旅遊業績。澎湖觀光人數今年1月至9月已突破110萬人次，距年底還有3個月，縣府預估可順利達到120萬人次目標，創歷史新高。

澎湖縣政府旅遊處指出，澎湖去年觀光人數118萬3136人次，今年1月至9月的觀光人次則來到110萬3983人次，其中空運有85萬8800人次、海運24萬5183人次。另外，今年9月的觀光人次比去年同期增加1萬5395人。

縣府旅遊處表示，觀光局9月推出擴大國旅秋冬旅遊補助，離島還加碼，是秋冬旅遊淡季的最大助力。另外還有秋瘋季系列活動的國際海灣燈光節、海洋派對嘉年華「情定澎湖灣」、「戀戀海味」美食假期等活動，都讓觀光人數持續成長。

之後陸續登場的還有包括冬泳澎湖、跨島與遠航等大型馬拉松賽活動，可望再創另一波旅遊高峰。

旅遊處表示，澎湖今年觀光人數在9月底已突破110萬人次，距年底還有3個月時間，預估今年全年的觀光人數，可望達標120萬人次，再創觀光人數新高。（編輯：洪學廣/李亨山）1081009