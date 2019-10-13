油價再降1角 長期趨勢仍看美中僵局中東臉色

隨國際油價走跌，國內油價連續3週調降，台灣中油公司宣布，14日凌晨零時起各式汽、柴油將在調降新台幣0.1元。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北13日電）隨國際油價走跌，國內油價連續3週調降，台灣中油公司今天宣布，14日凌晨零時起各式汽、柴油將在調降新台幣0.1元；不過，對於後續油價走勢，中油表示漲跌互見，仍待觀察。

14日起各式油價調整未超過亞鄰最低價及油價平穩機制門檻，按中油浮動油價公式調整，調整後的參考零售價分別為92無鉛汽油每公升26.2元、95無鉛汽油每公升27.7元、98無鉛汽油每公升29.7元、超級柴油每公升24元。實際零售價格以各營業點公告為準。

中油表示，國際油價續跌，主因美國商用原油庫存連續4週上升，加上秋天為北半球原油需求傳統淡季，本週調價指標7D3B週均價為每桶58.79美元，較前週58.90美元下跌0.11美元，新台幣兌美元匯率升值1.71角，國內油價依公式計算跌幅為0.59%，各式汽、柴油應各調降0.1元。

中油副總經理方振仁對中央社記者表示，美中貿易紛爭近日出現和解曙光，對經濟展望有正面幫助，可能推升國際油價，但影響油價因素多樣，包括中東地緣政治等，預估後續仍會在區間內波動，較無明確走揚或走跌趨勢。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。且國內所需的油源幾乎全從國外進口，籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油。（編輯：楊凱翔）1081013