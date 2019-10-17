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台中機場啟動2040年整體規劃 盧秀燕盼提前完工

最新更新：2019/10/17 16:05

（中央社記者郝雪卿台中17日電）交通部長林佳龍昨天宣布台中國際機場啟動2040年整體規劃，但挨批較原計畫再延5年升級，台中市長盧秀燕今天表示，將爭取縮短完工時程。交通部解釋是預作規劃，今年就會啟動。

林佳龍昨天視察台中國際機場時宣布啟動2040年整體規劃，國民黨台中市議員賴義鍠今天在台中市議會質詢表示，原本中央規劃要等16年的「台中機場2035年整體規劃」，現在反而要等到2040年機場才升級，他質疑林佳龍不照顧台中人，「台中等得下去嗎！」

盧秀燕在答詢時為市民大抱不平說，相較中央斥資新台幣619億元，規劃僅節省19分鐘的高鐵南延屏東，台中國際機場僅需約248億元，她呼籲中央不要「重南北，輕中部」，將全力爭取縮短完工期程。

交通部回應表示，中央每5年均會因應主要機場未來20年的發展，滾動檢討整體規劃，所謂「2035年整體規劃」並非至2035年才展開建設，而是以機場2035年可能發展為基礎，預作相關規劃，中央並已陸續執行中。

交通部進一步說明，目前台中國際機場國內航廈整體改善工程經費逾8億元，預計月底就要動工，完工後航廈旅客年容量將由290萬人次提高至369萬人次。相關規劃並非民代所稱的「延期」，相反的因為林佳龍看好台中機場發展前景，所以原本明年才要進行的「2040年整體規劃」，確定提前在今年啟動。

交通部強調，2040年計畫和原本的2035年整體規劃的最大差異，就是利用軍方所有的陽西區土地發展機場。原計畫規劃投入約200億元經費，在2040年整體規劃中也將大幅提高至756億元以上，希望能藉此將台中機場打造為觀光與產業的火車頭，為整個大台中營造不同格局。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081017

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