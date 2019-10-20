別急兌獎 發票彩券中獎5000元以下12月起免稅

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）財政部表示，公益彩券、統一發票獎金12月起免稅門檻從新台幣2000元提升至5000元，若中了統一發票4獎可免800元稅金。不過，中獎人應注意兌獎期間，以免錯過期限。

根據財政部現行規定，統一發票5獎（1000元）以及6獎（200元）中獎不需扣稅，不過，若民眾中了4獎（4000元）以上獎項，就要扣繳20%所得稅。

財政部中區國稅局透過新聞稿指出，將從12月起把公益彩券、統一發票獎金免稅門檻從新台幣2000元提升至5000元，當中獎獎金超過5000元才須扣繳20%所得稅。

中區國稅局舉例，若民眾7-8月期統一發票兌中四獎，獎金為4000元，可兌獎期間為10月6日至明年1月6日，若中獎人12月之前領獎，得多付800元稅金，實拿3200元。不過，中獎人12月後才兌領獎金，可免扣繳稅金，實拿4000元。

根據財政部統計，統一發票中獎人95%以上均集中在五獎及六獎，四獎因相對中獎機率僅10萬分3，平均1年中獎人數為16.7萬人。若以此推算，每位幸運兒兌獎均省下800元稅金，影響稅收約1.3億元。

由於法令修訂無法溯及既往適用，中區國稅局提醒，已領取的獎金不適用新規定，已扣取的稅款不能申請退還。中獎人應注意各種獎券的兌獎期間，也別因為想少繳點稅，而錯過兌領期限。

此外，中區國稅局說，財政部自今年1月起新增網路APP兌獎服務，也增加實體代發獎金據點，兌獎據點由現行郵局1300多個據點，改由第一銀行、彰化銀行、信用合作社、全聯、美廉社以及四大超商等1萬3000個兌獎據點。

中區國稅局也說，為了鼓勵民眾多使用雲端發票，統一發票每期特別提供雲端發票專屬100萬元獎共15組、2000元獎共1萬5000組。另外，自今年9-10月期及11-12月期增開雲端發票專屬500元獎40萬組，希望民眾消費時多索取雲端發票，以增加中獎機會。（編輯：楊凱翔）1081020