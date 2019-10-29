孩童搶救長輩腦中風 屏東首辦校園回條

屏東縣衛生局響應世界腦中風日，29日舉辦宣導記者會，衛生局長施丞貴表示，因屏東縣隔代教養情形普遍，特別與台灣腦中風學會合作，率先全國推「搶救腦中風校園回條」，盼提升家長與學童認知及成功救援件數。中央社記者郭芷瑄攝 108年10月29日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）屏東民眾腦血管疾病死亡率與全國一樣高居10大死因第4位，由於隔代教養普遍，縣政府與台灣腦中風學會合作，率先推「搶救腦中風校園回條」，讓孩童可及時打119救長輩。

為搶救腦中風黃金治療時間，屏東縣與台灣腦中風學會合作推廣「腦中風衛教－縣民問好計畫」，以提升民眾對腦中風的認知。

屏東縣衛生局今天在「世界腦中風日」舉辦宣導記者會，衛生局長施丞貴表示，屏東縣隔代教養情形普遍，近8成隔代教養家庭主要照顧者患有慢性疾病，其中又以罹患高血壓、糖尿病、心臟病者最多，都是腦中風高危險群。

施丞貴表示，現今有許多腦中風成功救援案例，是家中小朋友機靈發現長輩疑似腦中風，緊急撥打119求助；衛生局與教育處、台灣腦中風學會合作，今年9月推出「搶救腦中風校園回條」，希望提升家長與學童認知及成功救援件數。

施丞貴說，屏東縣可執行靜脈血栓溶解（rt-PA）醫院包括屏基、屏東醫院、寶建、輔英、安泰、枋寮、恆旅及南門等醫院，衛生局運用網路科技結合縣內醫療資源與高雄長庚醫院腦血管治療團隊合作，民國105年6月成立24小時「高屏區醫療網腦血管雲端照會（轉診）平台」，讓病患資料可即時傳送至後送醫院，縮短救治診療時間。

施丞貴表示，這個合作運作3年多以來，透過平台諮詢病患已有200多人，經評估需轉診至醫學中心52人，轉診後血栓移除43人，成效卓越。

台灣腦中風學會常務理事、高雄長庚醫院神經內科醫師張谷州表示，屏東南北狹長，3小時內血栓溶解可在地治療，後續再到血栓移除醫院治療，在高雄長庚為後備支援下，3年下來，可以很自豪得說，屏東縣民得到的腦中風治療全國最好，血栓溶解率逼近世界水準，血栓移除超過世界。

張谷州表示，目前即將要推廣的血栓溶解藥物，在4.5到9小時之內，在地醫療一定夠，但血栓移除還是要到有血栓移除醫院。

腦中風學會與縣府特別推出「臨微不亂 即刻救援119」檢測表，「臨微不亂」為「臨時手腳軟、微笑不對稱、講話不清楚、別亂，快送醫」，可用舉手、微笑及說「你好」測試。（編輯：方沛清）1081029