更多編輯台推薦新聞：
MLB國民7比2痛擊太空人 世界大賽明第7戰決勝負
運動

MLB國民7比2痛擊太空人 世界大賽明第7戰決勝負

IS首腦最後落腳地 村民以為他只是外來布商
國際

IS首腦最後落腳地 村民以為他只是外來布商

做伙走台步新書座談 陳竹昇、吳朋奉：台語未來不悲觀
文化

做伙走台步新書座談 陳竹昇、吳朋奉：台語未來不悲觀

專題／2020大選求勝 蔡韓陣營都搶攻年輕選票
政治

專題／2020大選求勝 蔡韓陣營都搶攻年輕選票

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

沙塵暴襲台 醫籲4族群沒事別外出

最新更新：2019/10/30 15:57

（中央社記者張茗喧台北30日電）中國大陸沙塵暴今天襲台，醫師提醒，氣喘、慢性阻塞性肺病、老人家、心臟功能不好的族群應提高警覺，減少外出，一旦出現急性發作或不適症狀，應立即就醫。

新光醫院胸腔內科主治醫師徐培菘接受中央社記者訪問時表示，當空污來襲，部分民眾可能出現喉嚨癢、咳嗽症狀，尤其有氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）等慢性呼吸道疾病患者，可能出現急性發作，像是突然喘起來、呼吸不順，若是症狀嚴重應立即就醫；另像是老人家、心臟功能不好如心衰竭患者，也應特別提高警覺。

徐培菘說，氣喘不只會喘，咳嗽也是常見的氣喘症狀，但因症狀和感冒類似，容易被忽略。他解釋，氣喘是呼吸道反覆發炎，處於不穩定的狀態，遇到花粉、貓狗毛等誘發因子時會出現明顯症狀，導致呼吸不順暢、吸氣困難。

徐培菘提醒，咳嗽是氣喘的重要症狀，建議咳嗽超過3週應儘速就醫，反覆發作又置之不理，恐對呼吸道造成長久影響。

面對沙塵暴，衛生福利部國民健康署也建議民眾外出時應配戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）暴露；其次，應減少在戶外活動時間，或改變運動型態避開交通高峰時段及路段；第三，生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，適當運動，維持身體健康狀態。（編輯：管中維）1081030

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報