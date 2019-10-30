沙塵暴襲台 醫籲4族群沒事別外出

（中央社記者張茗喧台北30日電）中國大陸沙塵暴今天襲台，醫師提醒，氣喘、慢性阻塞性肺病、老人家、心臟功能不好的族群應提高警覺，減少外出，一旦出現急性發作或不適症狀，應立即就醫。

新光醫院胸腔內科主治醫師徐培菘接受中央社記者訪問時表示，當空污來襲，部分民眾可能出現喉嚨癢、咳嗽症狀，尤其有氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）等慢性呼吸道疾病患者，可能出現急性發作，像是突然喘起來、呼吸不順，若是症狀嚴重應立即就醫；另像是老人家、心臟功能不好如心衰竭患者，也應特別提高警覺。

徐培菘說，氣喘不只會喘，咳嗽也是常見的氣喘症狀，但因症狀和感冒類似，容易被忽略。他解釋，氣喘是呼吸道反覆發炎，處於不穩定的狀態，遇到花粉、貓狗毛等誘發因子時會出現明顯症狀，導致呼吸不順暢、吸氣困難。

徐培菘提醒，咳嗽是氣喘的重要症狀，建議咳嗽超過3週應儘速就醫，反覆發作又置之不理，恐對呼吸道造成長久影響。

面對沙塵暴，衛生福利部國民健康署也建議民眾外出時應配戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）暴露；其次，應減少在戶外活動時間，或改變運動型態避開交通高峰時段及路段；第三，生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，適當運動，維持身體健康狀態。（編輯：管中維）1081030