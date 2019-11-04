更多編輯台推薦新聞：
早安世界》2歲男童奧萬大墜橋身亡 南投林管處封橋安檢
早報

早安世界》2歲男童奧萬大墜橋身亡 南投林管處封橋安檢

影片／擱淺河床一世紀 鐵船突朝尼加拉瀑布移動
國際

影片／擱淺河床一世紀 鐵船突朝尼加拉瀑布移動

反送中蛋糕赴英參展 遭中國選手舉報撤銷資格
兩岸

反送中蛋糕赴英參展 遭中國選手舉報撤銷資格

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭
政治

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

陳時中：中央對長照政策投資 絕不會停頓

最新更新：2019/11/04 14:52

（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）衛福部嘉義醫院成立日間照顧中心，今天由衛福部長陳時中與嘉義市長黃敏惠等人揭牌啟用。陳時中說，推動長照2.0經費，明年將有400多億元，中央對長照的投資，絕不會停頓。

衛生福利部嘉義醫院院長黃元德表示，新開辦的活力園全責式日間照顧中心，整合妥善照顧、醫療支援、前瞻保健全責式服務，提供全人照護與關懷，設計多元活動與復健計畫，並打造溫馨舒適的環境，讓長輩有「家」的感覺。

陳時中表示，嘉義市推動長照政策非常細緻，長期以來，長照很多試辦計畫都在嘉義市進行，未來嘉義市也是長照的示範區域；衛福部自推動長照以來，自剛開始只有新台幣50多億元經費，今年提升至300多億元，明年有400多億，中央對長照的投資，絕不會停頓。

陳時中參加日照中心揭牌前，先與一群70、80歲長輩跳毛巾操運動，他開玩笑地說，活動一下筋骨，雙手都可以向上舉得更加筆直，不過，有一點遺憾，就是運動的長輩中很少有男性。

陳時中指出，國人男女的平均餘命，相差約7歲，女比男的高齡，女性看病勤快，且遵照專業醫囑，並多多參與社區活動，可能是長壽的原因。

黃元德說，在醫院既有基礎下，透過開辦日照中心，規劃從居家、社區、門診、住院、銜接出院準備到急性後期照護乃至住宿型、日間型照護機構，將醫療與長照體系接軌，完善長照一條龍服務。

黃敏惠表示，台灣邁向高齡化社會，周邊的嘉義縣、雲林縣老年人口比率高，嘉義市推動長照多年，提供服務項目越來越多，希望在中央與地方共同努力下，長輩可以得到最好的照顧，讓年輕人沒有後顧之憂。（編輯：卞金峰）1081104

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報