陳時中：中央對長照政策投資 絕不會停頓

（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）衛福部嘉義醫院成立日間照顧中心，今天由衛福部長陳時中與嘉義市長黃敏惠等人揭牌啟用。陳時中說，推動長照2.0經費，明年將有400多億元，中央對長照的投資，絕不會停頓。

衛生福利部嘉義醫院院長黃元德表示，新開辦的活力園全責式日間照顧中心，整合妥善照顧、醫療支援、前瞻保健全責式服務，提供全人照護與關懷，設計多元活動與復健計畫，並打造溫馨舒適的環境，讓長輩有「家」的感覺。

陳時中表示，嘉義市推動長照政策非常細緻，長期以來，長照很多試辦計畫都在嘉義市進行，未來嘉義市也是長照的示範區域；衛福部自推動長照以來，自剛開始只有新台幣50多億元經費，今年提升至300多億元，明年有400多億，中央對長照的投資，絕不會停頓。

陳時中參加日照中心揭牌前，先與一群70、80歲長輩跳毛巾操運動，他開玩笑地說，活動一下筋骨，雙手都可以向上舉得更加筆直，不過，有一點遺憾，就是運動的長輩中很少有男性。

陳時中指出，國人男女的平均餘命，相差約7歲，女比男的高齡，女性看病勤快，且遵照專業醫囑，並多多參與社區活動，可能是長壽的原因。

黃元德說，在醫院既有基礎下，透過開辦日照中心，規劃從居家、社區、門診、住院、銜接出院準備到急性後期照護乃至住宿型、日間型照護機構，將醫療與長照體系接軌，完善長照一條龍服務。

黃敏惠表示，台灣邁向高齡化社會，周邊的嘉義縣、雲林縣老年人口比率高，嘉義市推動長照多年，提供服務項目越來越多，希望在中央與地方共同努力下，長輩可以得到最好的照顧，讓年輕人沒有後顧之憂。（編輯：卞金峰）1081104