組黨議題吸眼球 8月柯文哲新聞總時數超越韓國瑜

NCC 6日公布8月電視新聞報導觀測報告，高雄市長韓國瑜（左）的報導則數仍為第一，但若計算報導秒數，第一名是台北市長柯文哲（右）。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北6日電）NCC今天公布8月電視新聞報導觀測報告，高雄市長韓國瑜的報導則數仍為第一，但若計算報導秒數，第一名是台北市長柯文哲。NCC指出，主要受組黨及郭柯合作議題影響。

國家通訊傳播委員會（NCC）鎖定台視、中視、華視、壹電視、年代、東森、中天、民視、三立、TVBS與MOD的寰宇新聞二台等11個頻道，從8月4日到8月10日，針對每天中午12時到13時與19時至20時的新聞報導標題進行觀測。

NCC於今天公布今年8月的電視新聞報導觀測結果，在全部893則的觀測新聞中，高雄市長韓國瑜的則數共有246則，占據第1，台北市長柯文哲的則數242則，居於第2；不過若是以播送秒數分析，在總計12萬212秒的觀測時間中，柯文哲的總秒數為3萬4519秒，領先韓國瑜的3萬2041秒。

有關柯文哲的報導在8月大幅增加，NCC發言人蕭祈宏分析，主要是受到台灣民眾黨成立帶動的後續討論，以及外界關注柯文哲與鴻海創辦人郭台銘的合作情形。

這份報告也顯示，郭柯合作的議題與郭台銘後續的規劃，同步帶動了媒體對於郭台銘的關注度。郭台銘8月的報導量，不論是在則數或是秒數，均名列第3位，僅次於韓、柯二人。

除了總統、行政院長與六都市長等時常上榜的常客，8月的排名中出現了兩個生面孔，分別是前國民黨主席洪秀柱與民進黨籍立委王定宇。蕭祈宏說明，主要是因為調查當時適逢洪秀柱宣布參選台南市立委，挑戰現任立委王定宇，因此兩人的報導則數、時間也連帶提升。

觀測期間，綜合各台報導時間最長的前5位特定人物分別為柯文哲、韓國瑜、郭台銘、蔡英文、王金平。在11家接受觀測的新聞頻道中，僅壹電視、中天、三立與TVBS的報導時間是由韓國瑜領先，其餘7家均是柯文哲占首位。（編輯：紀淑芳）1081106