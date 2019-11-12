重男輕女觀念改變 台灣出生性別比趨近平衡

（中央社記者卞金峰、實習記者蕭惠敏台北12日電）國健署舉辦孕肚攝影徵件活動，許多準爸媽拍攝照片呈現迎接新生命的喜悅，國健署今天公布得獎名單，同時指出，台灣民國107年出生性別比為1.069，已趨近平衡。

10月11日是台灣女孩日，衛福部國民健康署持續響應聯合國培力女孩，今年10月舉辦「挺大肚迎寶貝，我拍照我驕傲」孕肚攝影徵件，總獎金共有新台幣15萬元。國健署今天舉行得獎公布記者會，這次比賽吸引450件作品報名，評審依創意、正向氛圍評比，由10名參賽者脫穎而出。

國健署婦幼健康組長林宜靜說，為縮小出生性別比差距，自民國99年起，完備法令禁止性別篩檢及性別選擇性人工流產，並藉由多元管道傳遞「女孩男孩都是寶，拒絕懷孕性別篩檢」觀念，且台灣107年出生性別比（新生兒男嬰對女嬰的比值），為1.069相較國際比值已趨近平衡。

「挺大肚迎寶貝，我拍照我驕傲」比賽規則是將主題標語呈現在孕肚上，並由準爸媽寫下想對新生兒說的話。在得獎作品中，可見準媽咪們手撫孕肚，母愛噴發，參賽者們都不在意寶寶的性別，只希望孩子能健康長大，顯現男女都是寶的核心價值。

部分亞洲國家因重男輕女觀念，以致出生性別比失衡。記者會也邀請準媽咪分享懷孕歷程，已有27週身孕的吳小姐表示，大女兒目前1歲多，第二胎希望是個男孩，能夠湊足「好」字；不過，產檢出爐為女孩。

吳小姐笑說，家裡不受傳統觀念束縛，婆婆跟老公沒有因為是女寶寶而感到失望，兩個小公主都是爸爸上輩子的情人，以後姊妹可以手牽手逛街刷爆爸爸的信用卡，還能一起分享小祕密。（編輯：卞金峰）1081112