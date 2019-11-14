雲端發票多40萬組500元獎 可用APP掃描領獎

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）9、10月期統一發票將於25日開獎，並增開40萬組新台幣500元雲端發票專屬獎，財政部近日配合修法，讓民眾對中500元專屬獎，也能比照中五獎及六獎，使用官方「統一發票兌獎」APP掃描發票線上領獎金。

財政部賦稅署官員表示，民眾使用「統一發票兌獎」APP，可直接線上兌領獎金，將中獎獎金匯入指定帳戶，除沒印出紙本且已歸戶的雲端發票中獎可使用，已印出紙本電子發票證明聯的發票中獎，也能以掃描中獎發票上傳的方式線上領獎，但只限領五獎（1000元）及六獎（200元）。

賦稅署官員說明，推行雲端發票的主要目的在全程無紙化，希望落實「雲端發票，雲端領獎」，不過，考量目前會員載具數量不少，但歸戶流程不便，加上有民眾會把發票存在悠遊卡、一卡通等電子票證但未歸戶至手機條碼，導致對中雲端發票專屬獎後，可能仍得印出紙本發票證明聯才能領獎。

舉例來說，民眾網路消費，結帳時店家會詢問發票要如何儲存，如儲存在會員載具，還是輸入手機條碼歸戶；假設使用會員載具，發票中獎後，中獎發票可能會印出來後寄給消費者，或請消費者自己到超商利用i-bon等多媒體事務機（Kisok）印出。

賦稅署官員指出，基於便民，還是在近日修正「統一發票給獎辦法」，擴大「統一發票兌獎」APP掃描紙本中獎發票上傳領獎功能的適用範圍，現階段先將500元雲端發票專屬獎納入。

至於未來是否規劃將掃描中獎發票上傳領獎功能，擴大至金額更高獎項，賦稅署官員回應，這項便民功能前提是使用紙本電子發票證明聯領獎，基於鼓勵民眾多使用雲端發票的目地，暫時不考慮再擴大適用範圍，目前僅提供兌領獎金1000元以下獎項。

賦稅署官員表示，統計目前有600多種會員載具，數量不少，這段時間已陸續在輔導店家更改系統，與財政部這邊的發票系統串連，讓民眾未來消費後，只要輸入手機條碼與會員載具綁定一次，未來購物後，雲端發票就可自動歸戶到手機條碼，並於發票APP上顯示並使用線上領獎功能。（編輯：張均懋）1081114