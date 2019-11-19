秋冬補助遊基隆加碼送 住宿分3波贈好禮

交通部觀光局推出秋冬旅遊補助方案，基隆市政府也結合旅宿業者舉辦住宿送好禮等好康活動，分3波加碼贈送海科館、和平島公園門票等，市長林右昌（中）歡迎民眾秋冬造訪基隆。中央社記者王朝鈺攝 108年11月19日

（中央社記者王朝鈺基隆市19日電）交通部觀光局推出秋冬旅遊補助方案，基隆市府結合旅館等業者，舉辦住宿送好禮，分3波加碼贈送海科館、和平島公園門票等，市長林右昌歡迎民眾秋冬到基隆旅遊消費。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，配合觀光局秋冬旅遊補助方案，從9月1日起至今，基隆市旅館已售出1萬6913間房，第一批補助已滿額，市府再向觀光局申請新台幣2000萬元補助款。

基隆市旅館商業同業公會理事長林宜南指出，活動期間自11月17日起到12月31日，這次特別攜手國立海洋科技博物館、和平島公園及基隆市27家旅館及1家民宿業者，推出「基隆住宿大方送」活動，數量有限，送完為止。

曾姿雯說，活動共分3波，第一波好禮自11月17日起開始兌換海科館主題館門票，第2波則從12月1日起開始兌換和平島公園門票，第3波從12月15日起開始兌換旅行環保小水壺。

曾姿雯說，其中海科館及和平島公園每張票根還可享一次「黃金博物館」免門票入館舍參觀，市府並加碼提供各旅宿印有基隆印象帆布手提袋，送給參加活動的旅客。

海科館主任徐鳳儀表示，隨行眷屬並享有入館8折優惠，12歲以下孩童免費，期間海科館並舉辦多項活動，歡迎民眾踴躍參加。和平島公園董事長翁進全表示，和平島園區將於12月推出西班牙料理，歡迎秋冬遊基隆，品嚐異國料理。（編輯：李錫璋）1081119