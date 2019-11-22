汽油估25日起不調整 柴油微降1角

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）國際油價漲跌互見，根據中油油價公式，預估汽油自25日起價格將不調整，95無鉛汽油維持每公升新台幣28.3元，柴油每公升小幅調降0.1元，實際價格依中油24日中午公布為準。

如依預估，92無鉛汽油每公升26.8元，95無鉛汽油每公升28.3元，98無鉛汽油每公升30.3元，超級柴油每公升24.5元。

油價已經連續2週調漲，不過，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估25日起汽油價格將不調整，柴油每公升約調降0.1元。

由於美國原油庫存增加幅度不如預期，加上俄羅斯表明將持續與石油輸出國家組織（OPEC）合作，以限制全球供應量，激勵原油價格勁揚。然而，美中貿易戰談判消息紛雜，貿易協議簽署進程仍充滿不確定性，抵銷部分國際油價漲幅，本週國際油價漲跌互見。

根據中油官網，累算至11月21日的7D3B週均價為62.17美元，較上週62.02美元上漲0.15美元；新台幣兌美元匯率30.509元，較上週30.496元貶值0.013元。（編輯：郭萍英）1081122