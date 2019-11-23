台灣蔬果暨清真食品節 大馬登場促商機

駐馬代表洪慧珠（左1）與農委會副主委陳添壽（左2）23日出席為期9天的「2019台灣蔬果暨清真食品節」開幕儀式，盼能提高穆斯林對台灣食品的認識。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 108年11月23日

（中央社記者郭朝河吉隆坡23日專電）為加強台灣農業競爭力並對馬來西亞拓展行銷通路，行政院農業委員會11月23日至12月1日在吉隆坡舉辦「2019台灣蔬果暨清真食品節」，盼提高穆斯林對台灣食品的認識與喜愛。

為期9天的台灣蔬果暨清真食品節由農委會委由商業發展研究院承辦，今天早上於吉隆坡柏威年（Pavilion）購物廣場舉行，並透過馬來西亞的Mercato超市協辦，共有7家台灣廠商參展。

出席活動的貴賓包括農委會副主委陳添壽、駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表洪慧珠、商業發展研究院副院長張皇珍、馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林永昌、世界台灣商會聯合總會名譽監事長丁重誠、馬來西亞台灣商會聯合總會秘書長林凱民等人。

陳添壽表示，台灣致力與重要貿易夥伴加強農業國際行銷，並建立品牌以拓展新興市場，增加農產品出口量值並提高農民收益。多年來台灣建構農產品具備「供貨穩定」及「品質確保」的外銷供應體系，希望提供各國消費者優質且安全的台灣農產品。

他表示，這次也會邀請馬國知名電視主廚Collin Edward Lim選用台灣食材與馬來西亞道地口味，表演特色上菜秀，藉此推廣給馬來西亞穆斯林，讓他們也能感受到台灣的美食風味。

洪慧珠表示，台灣享有「水果王國」的美譽，農業技術水準深獲世界肯定。根據農委會統計，2018年台灣的水果外銷成績非常亮麗，出口總值達1億3475萬美元（約新台幣41億元）；其中釋迦出口成長87%、蜜棗成長62%、柑橘成長103%。

她透露，馬來西亞是台灣最主要的水果外銷市場之一。另外，根據2019全球穆斯林旅遊指數排名，其中台灣獲得第3名的好成績，顯示台灣推廣清真食品認證成功而且獲得肯定，並希望台灣食品能在馬來西亞持續受到歡迎。

Mercato超市的母公司GCH零售公司總經理曾煥毅表示，台灣的綜藝節目與美食節目在馬來西亞很受歡迎，加上節目中不斷介紹台灣食品，因此希望透過這次的合作，讓台馬兩國的美食達到良性交流，未來能在新南向政策推動下，創造更多跨國商機。（編輯：周永捷）1081123