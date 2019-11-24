油價連3漲 汽柴油價25日起各漲1角

（中央社記者劉姵呈台北24日電）開車族加油要快，受到美國股市上漲，帶動國際原油價格跟漲影響，台灣中油今天宣布，25日凌晨零時起，各式汽、柴油價格每公升各調漲0.1元，已連續3週調漲。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升新台幣26.9元、95無鉛汽油每公升28.4元、98無鉛汽油每公升30.4元、超級柴油每公升24.7元，若車主加滿50公升油箱，得多掏一枚5元銅板。

美中貿易戰談判消息紛雜，貿易協議簽署進程仍充滿不確定性，國際油價22日漲跌互見；不過，中油表示，本週因受到美國道瓊工業指數觸及28000點，有助營造原油市場跟漲氛圍因素所影響，致使國際油價又上揚。

中油說明，本週調價指標7D3B週均價為每桶62.53美元，較前一週62.02美元，上漲0.51美元；新台幣兌美元匯率貶值0.014元，油價依公式計算漲幅為0.69%，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，汽、柴油應足額調整，每公升各調漲0.1元，實際零售價格以各營業點公告為準。

中油強調，油價隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。（編輯：黃國倫）1081124