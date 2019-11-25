聯安創辦人李文雄胰臟癌逝 享壽61歲

（中央社記者張茗喧台北25日電）聯安預防醫學機構今天晚間發布新聞稿指出，聯安診所創辦人李文雄22日晚間因胰臟癌在家中辭世，享壽61歲，將由副總經理曾碧娟代理職務。

聯安預防醫學機構新聞稿指出，李文雄是出身雲林北港的鄉下小孩，從小孝順父母、認真向學，民國71年自台大政治系畢業，77年在美國拿到MBA學位，回台後投入中華投信，獲時任中華投信總經理胡定吾賞識。

82年初，李文雄感受到國內醫療服務保健市場已卓然成形，趨緩的經濟成長讓愈來愈多民眾開始重視家庭與自身健康，企業也漸漸替員工編列健診福利預算；李文雄毅然放棄中華投信優渥待遇，轉身投入從未接觸過的醫療領域。

82年10月，李文雄在胡定吾支持下成立聯安診所，胡定吾也出任聯安預防醫學機構董事長一職；當時，僅有醫院提供較完整的健檢服務，不僅要半年前預約，還得住院1、2晚，對於忙碌的企業主來說，整個流程走完耗時又不舒服。

為此，聯安率先推出「一日健檢」，聚焦企業經營者和高階主管的客製化健檢，甚至引來醫院體系爭論，但在李文雄帶領下，一步步經營高階健檢。

聯安公關受訪時表示，李文雄去年1月在自家健診機構接受高階影像健診時發現胰臟腫瘤，立即轉至醫學中心接受治療，期間病情穩定，今年9月才剛過完61歲大壽，隨後病情直轉而下，22日晚間在家人陪伴下，因胰臟癌於家中辭世。

李文雄辭世後暫由副總經理曾碧娟代理職務，近期將由董事長胡定吾召開董事會，內部經營管理一切照常運行。（編輯：張雅淨）1081125