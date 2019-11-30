從小目睹家暴心靈受創 布農青年家防官守護部落

（中央社記者張茗喧台北30日電）布農族青年史傳授從小目睹父母家暴，深知家暴對孩童心靈的創傷，後來他受訓成為家防官，自願請調回部落服務，扮演溝通橋梁的角色，盼成為部落守護神，保護孩子安全長大。

衛生福利部今天舉辦第6屆紫絲帶獎頒獎典禮，表揚來自社政、警政、衛生醫療及司法等12名推動保護工作有功人士，以及7名堅守保護服務工作崗位逾20年的資深人員。

衛生福利部長陳時中致詞時表示，年初發生兒虐事件，社會非常深痛，但也讓各界在今年4月兒權法修法時更有共識，不僅加強早期介入，一旦專業人員合理懷疑孩子處於高風險狀況，卻遭拒絕查訪，可尋求檢警派員破門而入、強制訪視，讓社會安全網愈來愈完整。

衛福部30日在台北舉行第6屆紫絲帶獎頒獎典禮，部長陳時中出席致詞表示，年初發生兒虐事件，社會非常深痛，但也讓各界在今年4月兒權法修法時更有共識，幫助社會安全網愈來愈完整。中央社記者裴禛攝 108年11月30日

這次獲獎的南投布農族原住民史傳授是南投縣政府警察局家防官，之所以走上家暴防治道路，其實和他的兒時目睹家暴的經歷息息相關，長大後他手心向下，希望幫助更多部落孩童遠離家暴帶來的心理陰影。

史傳授接受中央社記者訪問時說，部落各個家庭多多少少有酗酒、家暴的問題，還記得有一次午睡起來，聽到父母在院子裡拉扯、爭吵，「當時覺得天都要崩了」，卻又無法做點什麼，那種無助感令他至今仍印象深刻，導致他經常做惡夢，也愈來愈沒自信，所幸靠著宗教信仰支持，才擺脫負面能量。

後來他在爸爸鼓勵下考取警察，因緣際會下受訓成為家防官，史傳授說，正因知道身處家暴家庭的心情與困境，深知家暴對兒童內心造成的傷害，他更能以同理心照顧這些家暴家庭的孩子，在桃園當了3年家防官，他自認「能量夠了」，秉持守護家鄉的初心，主動請調回家鄉，扮演部落溝通的橋梁。

史傳授說，正因他是部落的「自己人」，街坊鄰居對他相當信任，也更願意向他求助，期間曾遇過孩子因家暴過世，他趕緊透過資源介入安置同一家庭其他兄弟姐妹，眼見孩子們從害怕到願意向他人傾訴自己受的傷，並且漸漸復原，都是他持續做下去的動力。

在布農族眼中，貓頭鷹是象徵幸福的守護神，史傳授期許自己成為部落的貓頭鷹，繼續守護部落孩童平安成長。（編輯：管中維）1081130