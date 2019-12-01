台中正德醫院落成 蔡總統：讓社會安全網更圓滿

台中佛教正德醫院1日落成，由正德慈善醫療文教機構開山和尚常律法師發起，為一座以安寧緩和醫療，及癌症末期照護為主的社區型安寧緩和專科醫院。中央社記者蘇木春攝 108年12月1日

（中央社記者蘇木春台中1日電）台中佛教正德醫院今天落成，總統蔡英文到場祝賀，對正德機構為台灣所做的奉獻相當敬佩，蔡總統表示，只有政府與民間共同攜手，才能真正解決醫療問題，讓社會安全網更加圓滿。

醫院由正德慈善醫療文教機構開山和尚常律法師發起，於民國104年動土興建，經費約新台幣30億元，為一座以安寧緩和醫療，及癌症末期照護為主的社區型安寧緩和專科醫院，安寧緩和病床設置90床，預計明年1月2日營運看診。

醫院今天舉辦落成典禮，蔡總統與正德慈善基金會董事長演音法師、台中市長盧秀燕、親民黨總統參選人宋楚瑜、前立法院長王金平、多名立委及當地民意代表都出席。

蔡總統致詞表示，這座醫院是透過各界的募款興建，她也要感謝常律法師以及正德慈善機構，這麼多年來為台灣的慈善事業所做的付出，不論是義診或是在機構之下創立的社會服務基金會、癌症醫療基金會與中醫診所，正德為台灣所做的奉獻真是令人非常敬佩。

蔡總統指出，尤其是對弱勢者看病免費這件事，幫助許多需要幫助的人，很多朋友接受了正德機構的協助，後來有了能力也做了回報，她要代表政府對正德機構所創造出來的循環奉獻，表達最大的謝意。

提到政府的醫療政策，蔡總統說，在2016年就任時，第一件事情，就是全面廢除健保鎖卡制度，讓需要醫療照顧但繳不起健保費的人，不會因此而無法看病，前年開始把C肝口服藥納入健保給付，也解決很多患者的困難，自然也減緩C肝的流行。

蔡總統強調，只有政府與民間共同攜手，才能真正解決醫療問題，正德醫院是一個典範，期待正德醫院發揮醫療助眾生的精神，帶給弱勢的民眾更多醫療照顧，社會安全網會有大家的付出，而更加圓滿。（編輯：黃世雅）1081201

台中佛教正德醫院1日落成，總統蔡英文（圖）表示，只有政府與民間共同攜手，才能真正解決醫療問題，讓社會安全網更加圓滿。中央社記者蘇木春攝 108年12月1日