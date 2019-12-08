港邊烏魚樂時節 彰化推廣烏魚料理

（中央社記者吳哲豪彰化8日電）為推廣烏魚料理，彰化區漁會和鹿港鎮公所合辦港邊烏魚樂時節活動，彰化縣長王惠美致詞時說，烏魚經濟價值高，除了撈捕，現在養殖烏魚技術也很好，呼籲民眾多選購。

彰化區漁會和鹿港鎮公所今天在鹿港公會堂前廣場，舉辦「港邊烏魚樂時節」活動，出席的貴賓除了王惠美，還有鹿港鎮長許志宏、彰化區漁會理事長陳宗義等人。

王惠美致詞時說，每年到了冬天，烏魚都會順著潮流往南游到台灣海峽，冬至前後，烏魚經過彰化外海時，正好是母烏魚魚卵最飽滿的時候，漁民也會在這個時候出海捕野生的烏魚，除了野生的烏魚，現在養殖烏魚的技術也很好。

王惠美表示，烏魚的經濟價值高，也被稱為烏金，能做成很多美味的料理，至於烏魚子的口感黏牙剔透，歡迎鄉親向漁會或漁民選購。

彰化縣政府指出，港邊烏魚樂時節活動內容豐富，包括鱻來闖關趣，前100名完成闖關遊戲的民眾，可以獲贈禮物，會場也提供各400份的全國冠軍烏魚子以及鮮美烏魚米粉，讓民眾大快朵頤，還有烏魚子製作示範、現場烏魚子取卵操作、美食料理教學等活動，行銷在地烏魚相關產業及鹿港美食文化。（編輯：陳俊碩）1081208