油價估連2漲 23日起汽柴油調升3角

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）國際油價續揚，根據中油油價公式，估汽、柴油價格自23日起將調升新台幣0.3元，98無鉛漲破31元，實際價格依中油22日公布為準。

汽、柴油價本週已經調漲0.4元，車主自23日起荷包恐再失血，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估23日起汽、柴油每公升將調漲0.3元，

如依預估，92無鉛汽油每公升27.6元，95無鉛汽油每公升29.1元，98無鉛汽油每公升31.1元，超級柴油每公升25.5元。兩週累積漲幅高達0.7元，若加滿50公升油箱得多花35元。

美中貿易戰暫時休兵，雙方達成第一階段貿易協議，市場預期明年原油需求將增，美國最新經濟數據亮麗，增加投資人對美經濟信心，加上美國商用原油庫存意外下降，激勵本週原油價格持續走揚。

中油官網指出，累算至12月18日的7D3B週均價為66.51美元，較上週64.83上漲1.68美元；新台幣兌美元匯率30.235元，較上週30.447元升值0.212元。（編輯：黃國倫）1081219