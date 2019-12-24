敏盛醫捐贈興建台大護理系校舍 5年內完工

為回饋醫學護理教育，敏盛醫療體系24日捐贈台大醫學院護理系校舍乙棟，預計5年內完工。圖說：左起為敏盛執行長楊弘仁、敏盛總裁夫人楊陳彩碧、敏盛總裁楊敏盛、台灣大學校長管中閔、副校長張上淳及醫學院院長倪衍玄。（敏盛醫提供）中央社記者韓婷婷傳真 108年12月24日

（中央社記者韓婷婷台北24日電）敏盛醫療體系今天與台大簽約，將以負擔全額興建費用的方式，捐贈台大醫學院護理系校舍乙棟，興建計劃預計5年內完工，雙方還將進行醫學/護理領域產學合作計劃。

今天捐贈儀式由敏盛醫療體系總裁楊敏盛、執行長楊弘仁與台灣大學校長管中閔、副校長張上淳共同簽署。

楊敏盛及3個兒女皆是台大畢業生。他指出，敏盛在4年前即已捐贈新台幣1.5億元給台灣大學，除了回饋母校台灣大學、台大醫學院和台大醫院外，本次會再選擇捐贈護理系校舍，是表達對護理人員的尊重與支持，也希望能吸引更多優秀青年投入醫療護理的領域。

楊敏盛表示，近年來醫病關係不佳，醫護人員的價值被貶抑，尤其護理人員大量流失，造成護士荒，亦洐生醫院減床以致影響醫療品質等問題，而醫師及護理師是攸關全民健康福址的專業人士，需要投注更多的支持與資源。

敏盛以實物捐贈方式，於台大醫學院校地興建護理系校舍乙棟，將以「敏盛護理健康大樓」命名啟用，所有興建費用將由敏盛支付，預計5年內完工；雙方並將進行醫學/護理領域產學合作計劃。

敏盛表示，新建大樓位置坐落於台大城中校區，基地面積約2.3萬平方公尺，允建建築面積為424坪、容積樓地板面積為2545坪，未來將依需求興建地上7至8層教學研究空間，地下層則為地下2至3層停車空間。（編輯：林孟汝）1081224