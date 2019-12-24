全台第一座綠能主題展示館 電幻1號所25日試營運

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）全台第一座綠能主題展示館「電幻1號所」將在25日試營運，台電今天表示，民眾可藉由參展互動，除了一邊玩，還能了解各式能源、電力如何調度，預計明年1月正式開幕。

除了新北耶誕城，板橋又多了一個新景點，全台第一座綠能主題展示館「電幻1號所」位在新民多目標大樓，展館耗時2年，25日起試營運。經濟部次長曾文生、台電董事長楊偉甫及新北市副市長吳明機等人均出席開幕活動。

曾文生致詞說，「台電很會做事但憨慢講話」。不過，民眾未來可透過參觀「電幻1號所」，瞭解認識各式能源、電力如何調度，台電也藉由展覽與社會對話。電幻1號所只是開始，未來還會有電幻2號、3號。

楊偉甫表示，「電幻1號所」特別選在耶誕夜開幕，是給社會大眾的新年賀禮，新民多目標大樓地下2樓至4樓為配電變電所，D/S本來是配電變電所原名。不過，新民多目標大樓從今天起被賦予新的意義，配電所融入設計（Design）與永續（Sustainability）概念。

電幻1號所是首座蓋在變電所上展館，台電耗時2年打造，建置場館加上後續營運預計共花費6200萬元。電幻1號所共2層樓，占地300坪，分為三大空間包含能源創客空間（POWERLAB）、二樓是結合能源與健身房的能源健身房以及連通麗寶百貨的藝廊空間。

特別的是，能源健身房讓電幻1號所有別於靜態觀展形式，設有水力彈跳、風力舞踏、光伏運動等5大互動展區，結合彈跳、跳舞機、投籃機及甩戰繩、飛輪等動作，再加上互動燈光、自然音景及多媒體動畫，台電表示，能源健身房跟Switch健身遊戲一樣好玩，不僅讓人邊玩、邊運動，還能順便了解電力能源小知識。

台電說，將自明天起試營運，每週二至週六上午10時至晚上6時開放民眾參觀體驗，預計明年1月正式開幕。此外，為了因應耶誕夜，將在今天晚間舉辦體驗活動，晚上5時至8時30分民眾可搶先試玩能源健身房，還有機會獲得哈根達斯冰淇淋及拐杖糖，後續資訊詳見官方網站、臉書與IG。（編輯：郭萍英）1081224