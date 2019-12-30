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透過共同行動模式治療 過動症兒成模範生

最新更新：2019/12/30 15:21
嘉義長庚醫院30日舉辦「ADHD（注意力不足過動症）心動畫展」，精神科醫師陳錦宏（右）手持的馬克杯，印有過動兒阿弘的繪畫作品。中央社記者蔡智明攝 108年12月30日
嘉義長庚醫院30日舉辦「ADHD（注意力不足過動症）心動畫展」，精神科醫師陳錦宏（右）手持的馬克杯，印有過動兒阿弘的繪畫作品。中央社記者蔡智明攝 108年12月30日

（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）嘉義長庚醫院今天舉辦「ADHD（注意力不足過動症）心動畫展」。精神科醫師陳錦宏表示，透過照顧者與治療者的「共同行動」，過動兒也可以展現繪畫天分，成為模範兒童。

阿弘讀國小6年級，生活在低收入單親家庭，熱愛繪畫，但情緒與行為經常失控，更與爸爸起衝突，甚至到警局控告父親家暴。父親在心力交瘁下，曾經想帶著阿弘一起結束毫無希望的人生，直到嘉義長庚醫院精神科醫師陳錦宏發現阿弘得了「注意力不足過動症」（ADHD），才改變一切。

陳錦宏接受媒體聯訪表示，透過「共同行動模式」的治療，在醫師、心理師、學校老師、志工與阿弘父親的合作下，逐漸改善阿弘的症狀，讓他情緒不再失控，學業成績進步了，還展現畫圖的天分，獲選為學校模範生，爸爸也獲得台南市政府模範父親的表揚。

陳錦宏說，罹患注意力不足過動症的孩子，就是一般人說的過動兒，在學校往往被視為麻煩人物，可能會打人，也容易發生跌倒等意外，還會因為不聽管教，遭家人家暴。過動兒的外表與一般的孩子無異，但大腦皮質的發展，比正常兒童慢3年。

陳錦宏指出，舉辦「ADHD心動畫展」，是為了讓大眾了解，過動兒經過治療，可以讓他們的行為正常化，並展現原來的天分。今天展出的作品，都是過動兒的創作，而阿弘的繪畫，也透過「台灣心動家族兒童青少年關懷協會」，製成文創商品，販賣所得，回饋給阿弘的爸爸。（編輯：黃世雅）1081230

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