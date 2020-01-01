101跨年煙火保育動物登場 石虎黑熊獻上新年祝福

迎接2020年，台北101跨年煙火秀以「希望之光．台灣」為主題，在新年第一時間燦爛登場，今年101更克服單管煙火限制，增加煙火變化效果。中央社記者張新偉攝 109年1月1日

（中央社記者吳柏緯台北1日電）今年台北101煙火秀長達6分鐘，不但精彩而且結合全新升級的T-Pad燈網動畫，石虎、黑熊、帝雉、櫻花鉤吻鮭等各種台灣珍貴保育類動物齊聚，為台灣民眾獻上2020年的第一個祝福。

台北101跨年煙火秀是每年倒數迎新盛事，2020煙火秀以「希望之光・台灣」為主題，有1萬6000發，總長300秒，動畫以石虎、黑熊等保育類動物揭開序幕，台北101更克服單管煙火限制，煙火變化效果令人驚艷。

2020台北101新年煙火大秀主題為「希望之光．台灣」，包含4個章節、6個段落，計有1萬6000發煙火，帶領民眾乘著希望之舟一同迎接2020年。中央社記者張新偉攝 109年1月1日

北部白天陰雨綿綿，雖然入夜後雨勢漸歇，氣溫卻驟降至14度左右，但這並沒有消減民眾跨年的興致，台北市信義區估計湧入了150萬的人潮，共同迎接2020年。

2020台北101新年煙火秀以「希望之光．台灣」為主題，在新年第一時間於夜空盛綻，1萬6000發煙火點亮黑夜，帶給民眾一場華麗視覺饗宴。中央社記者張新偉攝 109年1月1日

倒數結束，隨著煙火奔放劃破黑夜，慶祝2020新的一年到來同時，今年升級的T-Pad燈網，首先出現的是石虎、黑熊、帝雉、綠蠵龜、黑面琵鷺、台灣獼猴、櫻花鉤吻鮭等各種台灣珍貴保育類動物，向全世界、全台灣獻上2020年的第一個新年祝福。

2020台北101新年煙火秀1日凌晨劃破台北夜空，不但精彩，更結合全新升級的T-Pad燈網動畫，以「希望之光．台灣」為主題，為台灣民眾獻上2020年第一份祝福。中央社記者張新偉攝 109年1月1日

伴隨著煙火，一艘乘載著夢想與希望的方舟從台北101出發，在城市中看到孕育出的文化與生活新篇章，希望之舟在此凝聚各方力量，幻化為光點繼續下一段旅程。

正式告別2019，迎來2020，有民眾1日在國父紀念館看完台北101新年煙火秀後，繼續留下來玩仙女棒自拍，享受新年第一瞬間。中央社記者徐肇昌攝 109年1月1日

接著光點往城市外圍移動，島嶼上的山海美景隨之出現，自然環境中繁多的各式生物，以及豐富的鮮甜水果和美麗花卉，都在這小小的島嶼上共存與共生。隨後從大自然，回到日常生活的場景，出現了機車、U-Bike、高鐵等各種交通工具，象徵能帶著大家到遠方，也能領著每個人平安回家。此外，天燈也緩緩上升，彷彿大家的新年新希望都能上達天聽。

台北101跨年煙火秀1日凌晨璀璨登場，長達300秒的煙火共包含4個章節、6個段落，在新年第一刻與台灣民眾見面，吸引民眾搶拍記錄。中央社記者張新偉攝 109年1月1日

些變化，原本跟隨在後方，代表城市、自然與生活的三色光點，在一陣追逐後終於與希望之舟融合，而希望之舟的真身就是台灣。

這時，一開始登場的各種台灣珍貴保育類動物再度出現，共同祝福大家2020新年快樂，期許新的一年能「攜手同心、台灣前進」。

最後50秒左右，16種不同語言的問候語「歡迎」連番上陣，不只對著在市政府廣場，不遠千里來台灣參加這場盛會的外國旅人說，也同時透過轉播向世界張開歡迎的雙臂。（編輯：陳政一）1090101