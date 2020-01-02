全台40億保險金待領 內政部助保險業者尋人

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）內政部今天表示，全台未能尋獲保險受益人的待給付金額已累積達40億元以上，內政部已訂定作業原則，協助保險業者尋找受益人。

內政部發布新聞稿表示，為協助保險業者尋找受益人，內政部日前已訂定作業原則，保險業者可檢附利害關係證明等文件，向戶政事務所申請大宗戶籍謄本，以早日聯繫受益人領取保險金。

內政部表示，壽險公會反映，以往保單沒有強制要保人提供受益人地址及電話等聯絡方式，或依所留地址卻未能尋獲受益人，導致約有百萬件待保險理賠案件無法辦理給付，「應付未付」款項累積達新台幣40億元以上。

為使保單受益人能早日獲得應有的保險金，內政部與金融監督管理委員會、壽險公會及各地方政府共同研商，訂定保險業申請大宗戶籍謄本的作業原則，即日起，保險業者可檢附公司登記及利害關係證明等文件，向戶政事務所提出申請，取得受益人戶籍地址資料，以早日聯繫受益人領取。

內政部指出，自民國105年9月1日起，民眾至戶政事務所辦理親屬死亡登記時，已可由戶所通報壽險公會，清查亡故者的人身保險承保情形，並通知受益人領取保險金。至今已協助通報逾37萬件，理賠金額突破1000億，這次更經由簡化作業，以協助保險業者尋找多年未能連繫上的受益人。（編輯：林孟汝）1090102